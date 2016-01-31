به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان صالحی بیان کرد: معاونت علمی از طرحهای با محوریت کاهش آلودگی هوا حمایت میکند و در همین راستا نیز به دنبال همکاری با دستگاههای ذیربط برای توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری است.
وی افزود: اخیرا کارگروه مترو در مرکز طرحهای کلان تشکیل شده و تمام ذینفعان این حوزه در این کارگروه حضور دارند و در خصوص راهکارهای توسعه حمل و نقل ریلی بحث و تبادل نظر میکنند؛ پس از اینکه موضوع نهایی شد، شبکهای از شرکتهای دانشبنیان و ذینفعان این حوزه تشکیل میشود.
به گفته صالحی، کارگاهی برای آشنایی شرکتهای حوزه حمل و نقل ریلی شهری با فرآیند ارزیابی قوانین حمایت از شرکتهای دانشبنیان و همچنین کانونهای دانش، صنعت و بازار با حضور نماینده ۵۰ شرکت برگزار شد تا پس از طی مراحل مقدماتی نسبت به تشکیل این شرکتها اقدام شود.
وی تصریح کرد: در کانون دانش، صنعت و بازار، تمام ذینفعان از بخش دانشگاهها، صنعت و بازار گرد هم می آیند تا در خصوص حوزه مورد نظر فعالیت کنند.
رئیس مرکز طرحهای کلان ملی فناوری معاونت علمی با اشاره به اهمیت توسعه مترو در شهرهای بزرگ برای کاهش آلودگی هوا، گفت: در این زمینه طرحهای مختلفی وجود دارد به طور مثال توسعه تولیدات داخلی قطعات مترو از اولویتهایی است که پیگیری میکنیم.
وی اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ درصد قطعات واگن مترو ساخت داخل است که قصد داریم در آینده با همکاری ذینفعان و بر اساس یک برنامه ۵ ساله این عدد را به ۶۳ درصد برسانیم؛ زیرا یکی از اولویتهای معاونت علمی حمایت از تولیدات داخلی است.
صالحی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حمل و نقل ریلی با سرعت بالا، زمان کم و پایینترین میزان آلایندگی محیط زیست، افراد را جابجا میکند، میتوانیم به صورت جدیتر به توسعه آن و افزایش سهم تولیدات داخل در این نوع حمل و نقل بپردازیم تا از این طریق مانع ارزبری نیز شویم.
وی، راههای داخلیسازی حمل و نقل ریلی را بومیسازی برخی محصولات و قطعات و انتقال دانش فنی از دیگر کشورها دانست و گفت: هر کدام از این روشها برای توسعه مترو مدنظر قرار دارد.
تولید موتور سیکلت و خودروهای برقی برای کاهش آلودگی هوا
رئیس مرکز طرحهای کلان ملی فناوری معاونت علمی در خصوص دیگر طرحهایی که به کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ کمک میکند، بیان کرد: قطعا یکی از مهمترین عامل آلودگی در شهرهای ایران خودروها و موتورسیکلتها هستند که معاونت علمی برای ساخت خودروی برقی دو نفره و موتورسیکلت برقی مذاکراتی داشته است.
وی اظهار کرد: طرح ساخت ۳ دستگاه نمونه مهندسی خودروی هیبریدی با حمایت معاونت علمی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و اجرای شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو) به انجام رسیده است و برای تجاریسازی آن نیاز به پشتیبانی سازمانهای ذینفع داریم.
به گفته وی، علاوه بر این برای استفاده از خودروی هیبریدی در سطح کلان شهرها نیاز به ایجاد زیرساختهایی مانند ایستگاههای شارژ باطری وجود دارد.
رئیس مرکز طرحهای کلان ملی فناوری معاونت علمی در خصوص ورود معاونت علمی در طرح زبالهسوزها، اظهار کرد: معاونت علمی آمادگی خود را برای حمایت از شرکتهایی که در زمینه تولید یا انتقال دانش فنی زبالهسوزها فعالیت میکنند با پرداخت وامهای کمبهره، اعلام کرده است؛ البته واردات زبالهسوزهایی با کیفیت بالا.
وی تصریح کرد: طبق پیشنهاد معاونت نوآوری و تجاریسازی فناوری معاونت علمی همکاری با سازمان محیط زیست برای تدوین ضوابط و صدور برچسبهایی نظیر محصولات سبز یا محصولات سازگار با محیط زیست در دست انجام است.
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