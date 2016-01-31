برگزاری ششمین اجلاس مشترک کنسولی بین ایران و فیلیپین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه کشورمان در این اجلاس تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در فضای بین المللی مثبت پسابرجام، آمادگی کامل دارد که از طریق توسعه مناسبات کنسولی با فیلیپین، به تسهیل روابط دو ملت کمک کرده و زمینه را برای گسترش و تعمیق مناسبات فیمابین در سایر عرصه ها فراهم نماید.

در این گفتگوها، که با حضور «رافائل ای سگیس» معاون وزارت امور خارجه فیلیپین و هیات ۸ نفره همراه متشکل از نمایندگان دستگاههای مختلف فیلیپینی برگزار شد، طرفین بر ضرورت تسهیل رفت و آمد اتباع دو کشور از طریق بهبود شرایط صدور روادید که می تواند به گسترش جهانگردی، تجارت، مبادلات فرهنگی و نیز تعمیق شناخت متقابل دو ملت کمک نماید تاکید کردند.

همچنین دو طرف توافق کردند که مذاکرات انجام شده طی نشستهای قبلی در خصوص امضای موافقتنامه های قضائی شامل استرداد مجرمین، معاضدت قضائی در امور کیفری و انتقال محکومین را با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری و به مرحله امضا برسانند.

براساس این گزارش کمک به انتقال اتباع زندانی دو کشور با نظر داشت ملاحظات انسانی و در چهارچوب موافقتنامه انتقال محکومین، تقویت همکاری نیروهای پلیس دو کشور برای مقابله با قاچاق انسان، مواد مخدر و دیگر جرائم سازمان یافته بین المللی، از جمله موضوعاتی بود که مورد توافق طرفین قرار گرفت.

حل مشکلات دانشجویان ایرانی در فیلیپین و گسترش همکاریهای علمی، فرهنگی و پژوهشی از موارد دیگر مورد توافق مقامات کنسولی دو کشور بود که درنشست مشترک ششمین اجلاس مشترک کنسولی دو کشور مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در پایان نشست، سند همکاریهای دو کشور در زمینه کنسولی به امضای معاونین وزرای خارجه دو کشور رسید.