به گزارش خبرنگار مهر،بهمن قاضی زاده ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: همزمان با ایام الله دهه فجر ۱۵ پروژه طرح انتقال و توزیع برق منطقه ای در استان های زنجان و قزوین با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

وی اظهار کرد: به مناسبت ایام الله دهه فجر ۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال در زنجان و شش پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در استان قزوین در دست بهره‌برداری است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان زنجان گفت: برق‌رسانی‌ به شرکت روی و نوآوران زنجان و شهرک صنعتی انگوران، برق‌رسانی به پست گلشهر و جایگزینی دکل‌های تلسکوپی و بتونی در شهرک گلشهر و اجرای طرح برق‌رسانی خمارک قیدار ازپروژه‌هایی است که در ایام‌الله دهه‌فجر به بهره‌برداری خواهد رسید.

قاضی زاده تاکید کرد: احداث پست‌ سیار در شهرک صنعتی کاسپین، آماده‌سازی خط پست البرز پنج، افزایش ظرفیت پست ۲۳۰ تاکستان و بازسازی پست ۲۳۰ قزوین از جمله پروژه‌هایی است که دردهه فجر در استان قزوین افتتاح می شود.

وی افزود: در حال حاضر ۵۴ پروژه در استان های زنجان و قزوین با اعتباری بالغ بر ۱۹۵ میلیارد تومان در دست اجرا است که متاسفانه در روند اجرای این پروژه ها با محدودیت شدید منابع مواجه هستیم.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان زنجان تصریح کرد: با وجود محدویت های منابع مالی طی چهار سال گذشته این طرح ها آغاز شده و دهه فجر افتتاح می شود.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان زنجان تصریح کرد: طرح های که در ایام الله دهه فجر به بهره برداری می رسد در حوزه مسکن، صنعتی است.