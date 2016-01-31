رفع مشکل خرید تجهیزات آزمایشگاهی با ایجاد کانال خرید برجام

به گزارش خبرنگار مهر، مجید تخت روانچی عصر امروز در ششمین نشست معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور گفت: موضوع کانال خرید برجام با محوریت اقلام دوگانه مطرح شده و با توجه به اینکه برخی از تجهیزات مورد نیاز دانشگاه ها نیز به عنوان اقلام دوگانه شناخته می شوند بنابراین دانشگاه ها می توانند روند خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود را از طریق کانال خرید برجام دنبال و پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: دانشگاه ها می توانند اقلام مورد نیاز خود در حوزه مباحث آزمایشگاهی را به این کانال اعلام کنند و پس از تائید این کانال، تجهیزات به دانشگاه ها به فروش می رسد.

معاون اروپایی آمریکائی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران طی ۸ تا ۱۰ سال گذشته به ناحق تحت تحریم ها قرار داشت، گفت: تحریم ها تنها در حوزه اقتصادی نبود بلکه در برخی موارد نیز تحریم ها در حوزه علمی و فناوری بر علیه ایران اعمال می شد.

تخت روانچی تاکید کرد: واقعیت این است که مذاکرات انجام شده به دلیل تحریم ها نبود بلکه با توجه به توسعه علم و فناوری در کشور ایران، کشورها به این نتیجه رسیدند که باید با ایران مذاکره کنند.

وی به قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت اشاره کرد و گفت: این قطعنامه که در سوم دی ماه سال ۸۵ به تصویب رسید، موضوع تحریم های علم و فناوری علیه ایران را مطرح کرده بود.

معاون اروپایی آمریکائی وزارت امور خارجه تصریح کرد: در پاراگراف ۱۷ این قطعنامه مباحثی مربوط به تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های هسته ای و موشکی مطرح شده بود. با توجه به اینکه در پاراگراف ۱۷ این قطعنامه دستور اکید وجود نداشت، اما فضایی ایجاد شده بود که کشورهایی که نسبت به ایران حسن نیت داشتند نیز به این قطعنامه توجه کنند.

وی اظهار داشت: بر اساس این نوع تحریم ها، بسیاری از دانشجویان ایران در کشور نروژ برای ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی با مشکل مواجه شدند.

معاون اروپایی آمریکائی وزارت امور خارجه به ممنوعیت ورود تجهیزات دوگانه به کشور اشاره کرد و گفت: در زمان تحریم ها برخی از اقلام مورد نیاز دانشگاه ها که در قالب تجهیزات دوگانه شناخته می شد، شرایط ورود آنها به کشور فراهم نبود.

تخت روانچی خاطرنشان کرد: اساتید ما برای رفت و آمد به دیگر کشورها با مشکل مواجه بودند و حتی اساتید معتبر خارجی نیز نمی توانستند به ایران سفر کنند.

وی اظهار داشت: زمانی که تحریم های علمی در کشوری وجود داشته باشد، برخی از افراد تصمیم می گیرند به دلیل محدودیت های علمی در کشور دیگری زندگی کنند که امیدواریم با اجرای برجام، این مشکلات برطرف شود و افراد بتوانند در داخل کشور به فعالیت های علمی و تحقیقاتی بپردازند.

معاون اروپایی آمریکائی وزارت امور خارجه به سفر اخیر رئیس جمهور به کشورهای فرانسه و ایتالیا اشاره کرد و گفت: در دیدارهای صورت گرفته، زمینه حضور شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران فراهم شده است که این سرمایه گذاری به افزایش اشتغال کمک فراوانی می کند و این در حالی است که برخی ها می گویند چرا ما در این سفر ایرباس خریداری کرده ایم.

تخت روانچی تاکید کرد: به طور مثال نتیجه سفر رئیس جمهور به دو کشور ایتالیا و فرانسه، سرمایه گذاری مشترک ایران خودرو با شرکت پژو بود که این سرمایه گذاری می تواند اشتغال را در کشور توسعه دهد.

وی به انعقاد تفاهم نامه علمی و آموزشی میان وزرای علوم ایران و فرانسه اشاره کرد و گفت: در این تفاهم نامه موضوع تسهیل ارتباط میان دانشگاه های دو کشور، ارتباط علمی و فناوری میان پارک های علمی و فناوری دو کشور، برگزاری همایش های مشترک، اعزام اساتید و دانشجویان به فرصت های مطالعاتی مطرح شده است.

معاون اروپایی آمریکائی وزارت امور خارجه تاکید کرد: با اتحادیه اروپا اولین گفتگوی سیاسی ایران و اروپا از هفته آینده آغاز می شود و قرار است این گفتگوها هر ۶ ماه یکبار در ایران و بروکسل انجام شود.

تخت روانچی عنوان کرد: در این گفتگوها، تنها مباحث سیاسی مطرح نمی شود بلکه موضوعات اقتصادی، محیط زیست، آوارگان و پناهندگان و بحث های علمی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی گفت: با توجه به اجرای برجام، نوع همکاری های ما با اتحادیه اروپا وارد فاز جدیدی شده است.