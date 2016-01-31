به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری در دیدار با هیات ترکیه‌ای در تهران، گفت: روابط دو کشور ایران و ترکیه از دیرباز در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بسیار مناسب بوده و اگرچه از فراز و نشیب‌هایی هم برخوردار شده اما در مجموع یک رابطه تجاری منسجم و قوی میان دو کشور طی سال‌های گذشته رقم خورده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: سالانه دو میلیون ایرانی از کشور ترکیه بازدید می‌کنند و اگرچه تعداد گردشگران ترک در بازدید از ایران بسیار کمتر از این رقم است اما به هر حال تبادل گردشگر منجر به گسترش روابط تجاری میان دو کشور شده است.

وی تصریح کرد: ایران و ترکیه پتانسیل‌های بسیاری با توجه به زبان مشترک، فرهنگ و مذهب خود دارند که استفاده از این پتانسیل‌ها در حوزه اقتصادی می‌تواند بهره‌وری تجاری هر دو کشور بالا ببرد.

به گفته خوانساری، در سال‌های اخیر با توجه به تحریم‌های اعمال شده بر علیه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه همکاری مناسبی را با ایران به هم زده و ایران هم هیچ‌گاه این همکاری را فراموش نمی‌کند و به نظر می‌رسد پیشینه این همکاری می‌تواند در ارتباطات آتی دو اقتصاد موثر باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر تبادلات تجاری ایران و ترکیه ۱۴ میلیارد دلار است که با توجه به پتانسیل‌های دو کشور به لحاظ منابع نفت، گاز، پتروشیمی و ظرفیت‌های صنعتی، بهره‌برداری مناسبی از این پتانسیل‌ها نمی‌شود.

وی اظهار کرد: طرف ترک باید بپذیرد که خرید و فروش‌های ساده نمی‌تواند گسترش تبادلات تجاری را میان دو طرف صورت دهد، بلکه باید از خرید و فروش‌های کالایی به سمت سرمایه‌گذاری مشترک هزینه کنیم.

خوانساری با اشاره به هیات‌های تبادل شده میان ایران و ترکیه در سال جاری، خاطرنشان کرد: موانعی که بر اثر تحریم‌ها به وجود آمده، در حال برداشته شدن است و چنانچه مباحث بانکی، حمل و نقل و لجستیک حل شود، می‌تواند ارتباطات ایران و ترکیه را بیشتر کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پایان خاطرنشان کرد: موانع پیش‌روی تجارت دو کشور باید به حداقل رسد و اعزام هیات‌ها و پذیرش آنها میان دو کشور سرعت یابد اما به هر حال با توجه به پتانسیلی که دو کشور دارند، امید می‌رود سطح روابط بیش از وضعیت فعلی ارتقا یابد.