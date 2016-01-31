بررسی «عدالت جنسیتی» در همایش ملی زنان و توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین قانعی‌راد دبیر کمیته علمی دومین همایش ملی اعتدال با محوریت «زنان، اعتدال و توسعه» در نشست خبری با اشاره به برگزاری نخستین دوره این همایش در سال گذشته و استقبال از آن از سوی پژوهشگران گفت: قرار بود که دومین دوره همایش در ۱۸ مهرماه سال جاری برگزار شود که بنا به دلایلی به تعویق افتاد و از آنجا که ما از سوی نویسندگان مقالات و اعضای شورای علمی همایش تحت فشار بودیم برای برگزاری همایش در ۱۷ بهمن‌ماه سال جاری اقدام کردیم.

وی ادامه داد: مجموعه مقالات همایش «زنان، اعتدال و توسعه» در قالب چهار جلد کتاب منتشر شده که در روز همایش رونمایی خواهد شد. پس از اعلام فراخوان ۱۴۰ چکیده مقاله به دبیرخانه ارسال شد و از خرداد ماه مباحث مقدماتی برای برگزاری همایش آغاز شد. در مهر ماه نیز مجموعه کتاب‌های مقالات آماده شده و در این دوره سه ماهه ۶۳ مقاله با کیفیت به دست ما رسیده است.

قانعی راد با اشاره به جلد دوم کتاب مجموعه مقالات افزود: مقالات از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند و به طور مثال مقالات جلد دوم با محوریت مسئولیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی زنان بسیار قابل اعتنا هستند و می‌تواند برای سیاستگذاری قابل استفاده باشند.

برگزاری ۶ کارگروه تخصصی در روز همایش

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران از ارایه ۳۰ مقاله در ۶ کارگروه تخصصی در روز همایش خبر داد و گفت: این مقالات در سه سالن سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به صورت موازی شنبه ۱۷ بهمن‌ماه از ساعت ۸ تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه برگزار خواهد شد.

به گفته قانعی‌راد، در افتتاحیه این همایش گزارشی از روند برگزاری توسط دبیر کمیته علمی ارایه خواهد شد. همچنین معاون امور خانواده و زنان نهاد ریاست جمهوری سخنران اول مراسم خواهد بود. از معاون اول رئیس جمهوری نیز برای حضور در این همایش دعوت شده است. پس از سخنرانی‌های اولیه، سه میزگرد «اعتدال، مطالبات زنان، دین و حقوق شهروندی در ایران معاصر» با مدیریت سوسن باستانی، «الگوهای نظری و تطبیقی در زمینه اعتدال و عدالت جنسیتی» با مدیریت کبری روشنفکر و «اعتدال، کیفیت زندگی روزمره و مسئولیت اجتماعی زنان» با مدیریت شیرین احمدی از ساعت ۱۱ تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری سه میزگرد دیگر در عصر ۱۷ بهمن‌ماه افزود: میزگردهای «اعتدال و نقش زنان در عرصه‌های مدیریتی و سیاست‌ورزی» با مدیریت مجتبی مقصودی، «اعتدال، اشتغال زنان و توسعه اقتصادی» با مدیریت شهلا کاظمی‌پور و «اعتدال و مشارکت زنان در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی و هنری» با مدیریت شهاب‌الدین عادل از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه ۲۵ درصد از نویسندگان مقالات مرد بوده‌اند، یادآور شد: حضور ۷۵ درصدی نویسندگان زن در این همایش نشان‌دهنده ورود زنان به عرصه اندیشه و نظر ورزی درباره مسائل زنان است چرا که این یک مرحله از به دست آوردن اعتماد به نفس توسط زنان است تا درباره مسایل خود بیندیشند و نظرورزی کنند.

قانعی‌راد با بیان اینکه این همایش کوشیده تا فراتر از دغدغه‌ها و مساله‌های موجود باشد، افزود: زنان باید بتوانند نقش بیشتری در جامعه برای تولید مفهوم سیاست داشته باشند. مسائل زنان جدا از مسائل اجتماعی ما نیست و در پیوند با یکدیگر باید دیده و حل شود. این همایش محصول کار چند نهاد و چند رشته است و باید کوشید تا در تعامل با یکدیگر مسایل را حل کرده و راه‌حل‌هایی ارایه شود که مورد اجماع نهادهای مختلف دولتی، غیردولتی و دانشی باشد.