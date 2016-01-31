علی دولتی مهر بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از ایسگاه های هواشناسی اردبیل به خبرنگار مهر گفت:ميانگين مجموع بارش استان در دی‌ماه سال جاری برابر با ۱۸ميلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ ميليمتر افزایش دارد.

وی افزود: در مقایسه با دوره آماری بلند مدت شاهد کاهش بارش ها به میزان یک میلی متر هستیم و کمترین بارش با ۶.۴ میلی متر در ایستگاه اردبیل به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان بیشتری میزان بارش‌های زمستانی در دی‌ماه سال جاری را با ۳۹.۲ میلی متر درایستگاه خلخال عنوان و اضافه کرد: بعد از خلخال بیشترین بارش ها با ۳۸ میلی متر در بیله سوار، ۳۶.۶ میلی متر در پارس آباد و ۲۳ میلی متر در فیروز آباد به ثبت رسیده است.

دولتی مهر در تشریح وضعیت بارش در سه منطقه شمال، مرکز و جنوب استان ادامه داد: میانگین بارش مناطق شمالی در دی‌ماه ۲۸ میلی متر بوده که به نسبت سال گذشته ۱۹ و به نسبت دوره بلند مدت هفت میلی متر افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: در مناطق مرکزی میانگین بارش هشت میلی متر به ثبت رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته یک و به نسبت دوره آماری ۱۰ میلی متر کاهش را نشان می دهد.

مدیرکل هواشناسی استان اضافه کرد: در مناطق جنوبی نیز میانگین بارش ۳۱ میلی متر است که به نسبت سال گذشته ۲۳ و به نسبت مدت مشابه سال قبل ۱۰ میلی متر افزایش را شاهد هستیم.