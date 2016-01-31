برای حضور در المپیک باید در همه بخش ها پیشرفت کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ژاپن در دیدار پایانی زیر ۲۳ سال آسیا در دوحه قطر و در حالیکه دو بر صفر بازی را عقب بود در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل کره جنوبی به پیروزی رسید.

سرمربی تیم امید ژاپن اظهار کرد: این یک پیروزی دراماتیک بود و اینکه ما توانستیم قهرمان آسیا شویم، موفقیت بزرگی به حساب می‌آید. من قبل از بازی به بازیکنانم گفتم باید شجاعت خود را به همه نشان دهیم. واقعاً از اینکه توانستیم به هدف خود دست پیدا کنیم، خوشحالم.

تگوراموری در خصوص بازی با کره جنوبی گفت: ما در نیمه اول گلی دریافت کردیم و این اتفاق در دقایق ابتدایی نیمه دوم هم رخ داد و تیم کره با دو گل از ما پیش بود. غافلگیر شده بودم چراکه هرگز به آن فکر نمی‌کردم. ما در نیمه دوم سعی کردیم که کنترل بازی را به دست بگیریم و این یک موفقیت بود که ما توانستیم تیم کره را با سه گل شکست دهیم.

سرمربی تیم ژاپن در ارتباط با حضور این تیم در بازی‌های المپیک، گفت: ما باید تیم خود را در همه بخش‌ها تقویت کنیم تا بتوانیم در المپیک حضور پیدا کنیم. می‌دانم که هم باید در بخش دفاعی و هم تهاجمی تیم خود را تقویت کنم. هنوز خیلی کار وجود دارد تا این تیم نسبت به قبل پیشرفت کند.

وی در پایان گفت: من در تمام طول این تورنمنت، با بازیکنان زندگی کردم و می‌توانستم احساس کنم که آنها می‌خواستند بهتر شوند و می‌دانم که آنها توانایی بهتر شدن را دارند؛ به همین دلیل بود که ما مقابل کره به برتری رسیدیم.