جوکوویچ قهرمان نخستین گرند اسلم ۲۰۱۶/ستاره صرب همچنان شکست ناپذیر

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار نهایی رقابتهای تنیس آزاد استرالیا، نخستین گرند اسلم سال ۲۰۱۶ بعد از ظهر امروز بین نواک جوکوویچ صربستانی و اندی ماری بریتانیایی برگزار شد که در پایان ستاره صربستانی تنیس جهان حریف خود را ۳ بر صفر شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

در این مسابقه که در استادیوم ملبورن پارک برگزار شد جوکوویچ به ترتیب با امتیازات ۶ بر یک، ۷ بر ۵ و ۷ بر ۶ برنده شد.

بوریس بکر اسطوره افسانه ای تنیس آلمان هدایت نواک جوکوویچ را بر عهده دارد. جوکوویچ در مراحل قبل این مسابقات از سد راجر فدرر گذشته بود. رافائل نادال تنیسور سرشناس اسپانیایی نیز در مرحله نخست این رقابتها حذف شده بود.