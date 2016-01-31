نمایشگاه محصولات دستی عشایر در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه محصولات دستی عشایر استان چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر یکشنبه در موزه باستان شناسی شهرکرد افتتاح شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه در راستای معرفی توانمندی های عشایر بختیاری در این استان برپا شده است.

بهمن عسگری سوادجوانی ادامه داد: این نمایشگاه به مناسبت دهه فجر در این موزه برپا شده است تا زمینه آشنایی مردم با محصولات دستی عشایر استان فراهم شود و زمینه برای تولید صنایع دستی فراهم شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ نمونه محصول دستی زنان عشایر بختیاری شامل گلیم، جاجیم، لباس های محلی و... به نمایش گذاشته شده است.

وی تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی نقش مهمی در راستای معرفی دستاورد های حوزه صنایع دستی استان دارد و زمینه فروش محصولات دستی فراهم می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: این نمایشگاه تا روز ۲۲ بهمن در این محل دایر است و علاقمندان می توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.