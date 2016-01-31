به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، دولت سوریه دقایقی قبل با صدور بیانیه ای انفجارهای تروریستی در نزدیکی حرم حضرت زینب (س) در دمشق را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، دولت سوریه در این بیانیه با «بزدلانه» خواندن اقدام تکفیریها، تأکید کرد: هدف از این انفجارها بالا بردن روحیه تروریست های شکست خورده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: تروریست های تکفیری پس از سلسله دستاوردهای گوناگون ارتش در مقابله با آنها احساس شکست کرده و برای بالا بردن روحیه خود دست به این اقدام جنایتکارانه زدند.

دولت سوریه همچنین با اعلام اینکه مردم این کشور همچنان به تلاش خود برای برقراری صلح و ثبات در سوریه ادامه می دهند، تأکید کرد: نیروهای مسلح سوری تا زمان آزادسازی هر وجب از خاک این کشور از مبارزه با تکفیری ها دست نخواهند کشید.

گفتنی است، ساعتی قبل ۳ انفجار تروریستی به صورت پیاپی در نزدیکی حرم حضرت زینب (س) به وقوع پیوست.

خبرگزاری سانا به نقل از یک منبع آگاه در وزارت کشور سوریه شمار قربانیان این انفجارها را ۳۰ شهید و ۴۰ زخمی اعلام کرد.