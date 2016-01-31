انقلاب اسلامی ایران خدایی و ولایی و مردمی بود

حجت‌الاسلام موسی کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه مبارک فجر، اظهار داشت: حركت امام خمینی(ره) برای خدا بود و این حركت یك انقلاب خدایی به‌وجود آورد.

وی ادامه داد: آنچه كه می توانیم از این انقلاب درس بگیریم این بوده كه این انقلاب با حضور مردم و ولایت فقیه به پیروزی رسیده است و شرق و غرب نتوانستند مانع تحقق آن شوند.

امام جمعه خارگ با تاکید بر اینکه باید رمز و راز خدایی، ولایی و مردمی بودن را حفظ كنیم اضافه کرد: نیت‌ها در كارها باید خدا باشد و مردم داری باید سرلوحه كارهای ما قرار گیرند.

وی در ادامه در ارتباط با انتخابات پیش رو نیز بیان کرد: حضور گسترده در انتخابات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ما باید تلاش کنیم که شاهد حضور حداکثری مردم در صحنه و همچون گذشته شاهد انتخاباتی پرشور باشیم.

کمالی تصریح کرد: مسئولان باید دغدغه یك رای را داشته باشند و مردم را ترغیب كنند؛ با همکاری و تلاش و مشارکت مسئولان شرایط برگزاری انتخابات باشکوه در جزیره خارگ فراهم شده است و انشالله شاهد حضور حداكثری مردم در این مرحله مهم از انقلاب اسلامی هستیم.