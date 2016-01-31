اجرای ۳۷ برنامه در۳۷ امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعادت با بیان این مطلب گفت: همزمان با شروع ایام ا... دهه مبارک فجر؛ فرهنگسرای رضوان با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری از ۱۲تا ۲۳بهمن ماه میزبان عموم شهروندان و زائران گلزار شهدا است.

سعادت تصریح کرد: نمایشگاه "چهل چراغ "در قالب نصب واستقرار ۴۰ فانوس نمادین درمزار۴۰ شهید بزرگوار انقلاب اسلامی، برپایی نمایشگاه عکس" ایران ما ، انقلاب ما"، اجرای زنده سرودهای انقلابی، برپایی غرفه کودک و انقلاب، غرفه طب الرضا، برگزاری کارگاه هنری خط نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی و اجرای زنده برنامه های رادیو رضوان با عنوان "صدای انقلاب" از جمله ویژه برنامه های فرهنگی هنری است که به مناسبت ۳۷ امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزارخواهد شد.

رییس این فرهنگسرا ضمن دعوت گروه های دانش آموزی و بسیج ارگان ها برای بازدید از برنامه ها و زیارت مزار مطهرشهدا خاطرنشان کرد: فرهنگسرای رضوان به دلیل مجاورت با گلزارشهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به ویژه درایام با شکوه دهه مبارک فجر؛ همچون سال های گذشته میزبان شمارکثیری از شهروندان، خانواده معظم شهدا، مسولان و مقام های دولتی و غیره دولتی است.

علاقمندان برای بهره مندی از برنامه های یاد شده می توانندبه نشانی: بهشت حضرت زهرا(س)، ورودی گلزارمطهر شهدا، مقابل جایگاه تاریخی جلوس حضرت امام خمینی(ره)، فرهنگسرای رضوان ؛ مراجعه کرده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۵۵۲۰۲۲۱۸ تماس گرفته ویا از سایت Rezvan.farhangsara.ir بازدیدکنند.