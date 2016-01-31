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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۴۱

فرماندار ورامین:

ورامین جزو شهرستان‌های برتر در بزرگداشت دهه مبارک فجر است

ورامین جزو شهرستان‌های برتر در بزرگداشت دهه مبارک فجر است

ورامین-فرماندار ورامین گفت: هرساله برنامه های خوبی در شهرستان ورامین همزمان با دهه فجر برگزار می شود و این شهرستان جز شهرستان های برتر کشور در این حوزه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یک شنبه محسن خوانساری در جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین اظهار داشت: دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است و باید از این فرصت به خوبی بهره گرفت.

فرماندار ورامین افزود: برگزاری باشکوه برنامه های دهه مبارک فجر با توجه به شرائط کنونی کشور و منطقه باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی ادامه داد: بنده از تمامی ادارات و ارگان های شهرستان ورامین می خواهم که از تمامی توانمندی و ظرفیت خود برای برگزاری باشکوه برنامه های دهه مبارک فجر استفاده کنند.

خوانساری اضافه کرد: خوشبختانه هر سال برنامه های خوبی همزمان با دهه مبارک فجر در شهرستان ورامین پیش بینی و به اجرا درمی آید.

فرماندار ورامین عنوان کرد: شهرستان ورامین به لحاظ کمی و کیفی، جز شهرستان های برتر کشور در برگزاری باشکوه برنامه های دهه مبارک فجر است.

کد مطلب 3038367

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