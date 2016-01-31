به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یک شنبه محسن خوانساری در جلسه ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین اظهار داشت: دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است و باید از این فرصت به خوبی بهره گرفت.

فرماندار ورامین افزود: برگزاری باشکوه برنامه های دهه مبارک فجر با توجه به شرائط کنونی کشور و منطقه باید به صورت جدی پیگیری شود.

وی ادامه داد: بنده از تمامی ادارات و ارگان های شهرستان ورامین می خواهم که از تمامی توانمندی و ظرفیت خود برای برگزاری باشکوه برنامه های دهه مبارک فجر استفاده کنند.

خوانساری اضافه کرد: خوشبختانه هر سال برنامه های خوبی همزمان با دهه مبارک فجر در شهرستان ورامین پیش بینی و به اجرا درمی آید.

فرماندار ورامین عنوان کرد: شهرستان ورامین به لحاظ کمی و کیفی، جز شهرستان های برتر کشور در برگزاری باشکوه برنامه های دهه مبارک فجر است.