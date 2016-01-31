به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ورود اینترنت ۴G به ۲۵ هزار روستای کشور را با عملیات تجهیز بیش از ۱۲۸۰ روستای سیستان و بلوچستان آغاز کرد و قرار است در ایام دهه فجر، در فازهای بعدی این پروژه، ۱۶ هزار روستا در سراسر کشور تحت پوشش اینترنت پرسرعت ۴G قرار گیرند.

تجهیز ۲۵ هزار روستای کشور به اینترنت ۴G به عنوان جدیدترین نسل از تکنولوژی‌های مخابراتی برای ارسال و دریافت اطلاعات از طریق شبکه‌های موبایل، در خلال سفر استانی وزیر ارتباطات به استان سیستان و بلوچستان به شرکت «های وب» در راستای سیاست های دولت تبدیر و امید و سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق عدالت اجتماعی و خدمات دهی به مناطق روستایی کشور سپرده شد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاحیه ورود اینترنت ۴G به روستاهای استان سیستان و بلوچستان در زاهدان با بیان اینکه در فاز اول این پروژه ۱۲۸۷ روستای محروم سیستان و بلوچستان تحت پوشش آخرین نسل از اینترنت همراه در دنیا قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ تعداد روستاهای تحت پوشش اینترنت ۴G در استان سیستان و بلوچستان به ۳۱۶۲ روستا خواهد رسید.

در این راستا در تست‌های اولیه صورت گرفته از برخی نقاط روستایی استان سیستان و بلوچستان، نرخ دسترسی به اینترنت ۴G بیش از ۹۰ مگابیت برثانیه برآورد شده است.