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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۲۳

کارگروه مشترک ستاد دیه و معاونت اجتماعی قوه قضائیه تشکیل می شود

کارگروه مشترک ستاد دیه و معاونت اجتماعی قوه قضائیه تشکیل می شود

با هدف آموزش همگانی و اصلاح رفتارهای حقوقی شهروندان کارگروه مشترک ستاد دیه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاددیه کشور و محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مقرر شد به منظور گسترش فرهنگ انتظامی و قضایی، نهادینه کردن فرهنگ قانون‌مداری، تولید محتوای آموزشی و اصلاح رفتار حقوقی شهروندان کارگروه ویژه ستاددیه کشور با حضور جمعی از حقوقدانان محاکم قضایی، کارشناسان اجتماعی و هنرمندان مردمی تشکیل شود.

وی در این جلسه ضمن اعلام آمار قریب به ۱۰ هزار نفری محکومان غیرعمد گفت: با عنایت به مشاهدات میدانی ستاددیه کشور و تلاش این نهاد مردمی در حوزه مستندسازی و تولید تعدادی از بسته‌های آموزشی و توزیع آن در محافل عمومی و همچنین برخی تجارب این معاونت همچون برپایی نخستین دوره آموزشی روزنامه‌نگاری با رویکرد پیشگیری از وقوع جرائم در موضوعات خانواده، خشونت و مواد مخدر، امید است این کارگروه تنها در قالب تشریفات و یک اسم باقی نمانده و در کاهش حداکثری افراد از ورود ناخواسته به زندان‌ها موثر باشد.

جولایی ضمن تقدیر از همیاری نیکوکاران در همیاری ستاددیه در دستگیری از زندانیان مستمند افزود: به دلیل نوعدوستی هموطنان نیکوکار و سابقه تمدنی و اسلامی همواره اهتمام ما به آزادی یک زندانی معطوف بوده حال این که با کمک‌های خیرین خداجوی کشور و همیاری آن‌ها در زمینه پیشگیری می‌توان همین بودجه را صرف مواجهه با بسیاری از معضلات تلخ اجتماعی و فردی، در این حوزه مهم و مغفول از توجه سرمایه‌گذاری کرد.

مدیرعامل ستاددیه کشور تصریح کرد: هرچند رسالت نخست این مجموعه صرفا رهایی زندانیان آبرومند جرایم غیرعمد بود اما در شرایط فعلی موضوع پیشگیری اگر اولی از بحث آزادی نباشد همسنگ و هم شان موضوع درمانی در این ستاد مورد توجه و پیگیری است.

در این دیدار ضرورت ورود نکات آموزشی و مصداقی در مقاطع مختلف تحصیلی، تولید برنامه‌های مشترک تلویزیونی و سینمایی و نیز بسط نگاه تشویقی در هدایت عمومی برای رعایت قوانین، از جمله موضوعاتی بود که مورد توافق طرفین قرار گرفت.

کد مطلب 3038373

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