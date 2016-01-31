ستادکل نیروهای مسلح درگذشت سرلشگر سلیمی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ستادکل نیروهای مسلح با صدور پیامی درگذشت امیر سرلشگر محمد سلیمی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
امیر سرافراز و ولایت مدار محمد سلیمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با همت و اردهای مثال زدنی در کنار تعدادی دیگر از فرماندهان فهیم و متعهد ارتش؛ همت بلندی را در بنیان نهادن ارتش انقلابی و مکتبی بکار گرفت.
در ادامه این پیام آمده است: وی در طول دوران دفاع مقدس در سنگرهای متعددی از جمله ریاست دفتر مشاوره نظامی امام خمینی (ره)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد جنگهای نامنظم و همچنین عملیاتهای تأثیرگذار مانند آزادسازی سوسنگرد قهرمان نقش آفرینی کرد.
در این پیام با تجلیل و تحسین نقش تعیینکننده مرحوم امیر سرلشکر محمد سلیمی در طول دوره فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارتقای توانمندیهای سازمانی و رزمی این سازمان و فراهم سازی بسترهای روزآمدسازی آن تصریح شده است: ستادکل نیروهای مسلح با تسلیت فقدان امیر سرلشکر محمد سلیمی به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا امام خامنهای عزیز (مدظله العالی) بازماندگان مکرم، آحاد نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ خدمات ارزشمند وی در طول دوران خدمت را سرشار از نکات آموزنده و الهام بخش میداند که میتواند راهنمایی مؤثر برای نقش آفرینیهای سلحشورانه در دفاع از میهن و نظام اسلامی قرار گیرد.
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