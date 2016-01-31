۹ پروژه در صدا و سیمای مرکز زنجان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری ظهر یکشنبه در کمیته اطلاع رسانی دهه فجر افزود: دهه فجر، روزهای ماندگاری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است و باید این دهه با اجرای برنامه های متنوع و با کیفیت با شکوه برگزار شود.
وی اظهار کرد: در راستای افزایش حضور و مشارکت مردم در این دهه ۱۱۲ ساعت برنامه تولید و پخش خواهد شد و در این راستا پخش ۲۰۵ ساعت برنامه با موضوع انقلاب اسلامی ، ۷۰ ساعت برنامه در رادیو استانی، ۱۲۳ ساعت در تلویزیون و ۱۳ ساعت به صورت خبری پخش خواهد شد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان از پخش برنامه «جشن انقلاب» نیز خبر داد و گفت: در این برنامه با سفر به هر یک از شهرستانها با پوشش جشنهای پیروزی انقلاب، خدمات و دستاوردهای انقلاب اسلامی به تصویر کشیده میشود.
صفری از پخش ویژه برنامه « فجر ۳۸» خبر داد و گفت: این برنامه نیز هر شب از شبکه استانی پخش خواهد شد.
وی به طرح های قابل افتتاح در دهه فجر در استان اشاره کردو افزود: در ایام الله دهه فجر ۹ پروژه بااعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال در استان زنجان به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان گفت: در این ایام نصب فرستنده TS-۳ در بایندر زنجان در دستور کار است و این فرستنده از محل اعتبارات ملی انجام و با راه اندازی آن ۳۵۰ هزار نفر از مردم زنجان تحت پوشش فرستنده TS-۳ قرار میگیرند.
صفری تاکید کرد: در ایام مبارک دهه فجر فاز نخست شبکههای الکوثر، Press و HD به صورت آزمایشی برای مردم شهر زنجان قابل دسترس خواهد بود.
وی افزود: در این ایام ایستگاه دیجیتال«گوجه ییلاق»خدابنده نیز در دهه فجر امسال از ۵۰ وات به ۲۰۰ وات افزایش خواهد یافت.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز زنجان از برقراری خط دوم فیبر نوری مرکز در راستای مباحث پدافند غیر عامل و پایداری سیگنال رسانی برای صدا و سیمای مرکز زنجان خبر داد و افزود: فرستندههای دیجیتال «تهم» در زنجان و «قره بوته»در ایجرود نیز آمادهسازی شود.
صفری افزود: در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه نیز ویژه برنامه «حماسه ۲۲ بهمن» با آیتمهای مختلف و متنوع با به تصویر کشیدن راهپیمایی و تجدید بیعت مردم ولایتمدار استان پخش می شود.
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