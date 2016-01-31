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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۵۴

نتانیاهو طرح فرانسه در خصوص حل منازعه اسرائیل و فلسطین را رد کرد

نتانیاهو طرح فرانسه در خصوص حل منازعه اسرائیل و فلسطین را رد کرد

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی طرح «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه برای حل و فصل منازعات فلسطینیان و تل آویو را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی مخالفت خود با طرح جدید «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه برای حل و فصل منازعات میان فلسطینیان و تل آویو را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، نتیاهو در این زمینه اعلام کرد: طرح فابیوس موجب می شود تا فلسطینیان بدون دادن هیچ امتیازی به میز مذاکرات بازگردند.

شایان ذکر است پیش از این لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرده بود  در صورت مخالفت تل آویو با طرح جدید فرانسه برای حل و فصل منازعات فلسطینیان و رژیم صهیونیستی، پاریس کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.

کد مطلب 3038384

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