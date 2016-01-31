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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۲۸

امام جمعه ورامین:

آمریکا برای ارتباط با ایران التماس می کند/آمریکا باید تغییر کند

آمریکا برای ارتباط با ایران التماس می کند/آمریکا باید تغییر کند

ورامین-امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به این نکته که آمریکا روزی برای حضور در ایران حق توحش دریافت می کرد، گفت: امروز آمریکا برای ارتباط با ایران التماس می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین با اشاره به ضرورت شکر استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور اظهار داشت: برای به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایران، خون های زیادی بر زمین ریخته شد.

امام جمعه ورامین افزود: مردم شهرستان ورامین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در برهه های مختلف به حمایت از انقلاب و نهضت اسلامی پرداختند.

وی ادامه داد: در دی ماه سال ۵۷ بود که مردم ورامین حرکت تاریخی را آغاز کردند و در آن حادثه، عده ای از بهترین جوانان این دیار به شهادت رسیدند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین اضافه کرد: رژیم پهلوی دست به هر اقدامی زد تا انقلاب اسلامی ایران محقق نشود اما خداوند عزت داد و امروز پس از گذشت بیش از سه دهه بر عزت و سربلندی ملت ایران افزوده شده است.

وی بیان داشت: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کشورهای مستکبر برای حضور در ایران حق توحش دریافت کرده و کشور از اولیه ترین امکانات برخوردار نبود اما امروز ایران در اوج عزت و اقتدار قرار دارد.

محمودی  با اشاره به این نکته که آمریکا روزی برای حضور در ایران حق توحش دریافت می کرد، گفت: امروز آمریکا برای ارتباط با ایران التماس می کند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین تأکید کرد: آمریکا باید در رفتار و عملکرد خود تغییر ایجاد کند و باید بدانند که ملت ایران هیچگاه به اجنبی باج نخواهد داد.

وی بیان داشت: مردم ایران اسلامی در ۲۲ بهمن امسال، با حضور میلیونی بار دیگر بصیرت و آگاهی خود را به نمایش گذاشته و تمامی توطئه ها را خنثی می کنند.

کد مطلب 3038389

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