لایحه بودجه سال ۹۵ توسط شهردار محمدیه در صحن شورا ارائه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهزاد پور شهردار محمدیه ظهر شنبه با حضور در جلسه شورای اسلامی شهر قزوین لایحه بودجه سال ۹۵ را تقدیم شورای اسلامی کرد.

حسین بهزاد پور پس از تقدیم لایحه بودجه سال آینده با بیان ویژگی های آن اظهارداشت: از كل مبلغ بودجه سال ۹۵ مبلغ ۳۲۲ میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال به بخش عمرانی اختصاص داده شده است و مبلغ ۱۴۴ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال نیز به بخش جاری تخصیص یافته است كه با این احتساب ۷۰ درصد بودجه به بخش عمرانی و ۳۰ درصد به بخش جاری اختصاص داده شده است.

شهردار محمدیه در ادامه با تاكید بر اجرای برنامه چشم‌انداز ۵ ساله شهر محمدیه اولویت برنامه‌های شهرداری در سال آینده را تكمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و احداث پروژه‌های اساسی شهر دانست و خاطرنشان كرد: اجرای پل دوم امام علی(ع) اتصال شهر محمدیه به ناحیه شهری مهرگان و همچنین تكمیل پارک ۱۰ هكتاری «پارک شهر» محمدیه و پارک ۲۲ هكتاری «پارک بهشت» مهرگان از اقدامات مهم شهرداری در سال آینده خواهد بود.

وی افزود: تكمیل دارالقرآن، مصلی شهر، تكمیل بلوار امام علی(ع) و اتصال آن به جاده قدیم و ساخت ساختمان دادگستری، آسفالت معابر، رسیدگی به محلات از دیگر اولویت‌های عمرانی بودجه شهرداری محمدیه است.

بهزادپور بیان کرد: پیگیری تكمیل پروژه‌های مشاركتی تجاری شهر از مهمترین موضوعات برنامه مدیریت شهری است.

در ادامه این جلسه، علی كاظمی رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه اظهار كرد: شورا تعامل خوبی با مدیریت شهری در پیشبرد اهداف بلند برنامه‌های شهری دارد و در خصوص تهیه و تدوین بودجه سال ۱۳۹۵ همراهی خوبی با مجموعه مدیریت شهری داشت.

وی ادامه داد: اولویت اصلی شورا در بودجه سال جدید تكمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و همچنین توجه به نیازهای اصلی و اساسی شهروندان است.

رئیس شورای شهر محمدیه، مشاركت مردم را در پیشبرد برنامه‌های مدیریت شهری مهم دانست و افزود: شهروندان شهر محمدیه با همراهی و همسویی خود با مدیران و مجموعه‌هایی غیر ازشورا و شهرداری، نقش سازنده‌ای در سازندگی شهر داشته و خواهند داشت.

رئیس شورای شهر محمدیه، در پایان از شهروندان خواست با پرداخت به موقع عوارض، مسئولین را در ایجاد شهری پویا و بانشاط یاری كنند.