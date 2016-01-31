آهنگهای انقلابی آوای انتظار رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ارتباطات سیار ایران، همزمان با فرارسیدن سی و هفتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، برای نکوداشت این ایام، فعالسازی ۷ آوای انتظار مرتبط با این ایام را رایگان اعلام کرد.

اپراتور همراه اول اعلام کرد: آهنگهای انقلابی به نام های «الله الله با کد ۳۰۲۹۱»، «دیو چو بیرون رود فرشته درآید با کد ۳۰۲۹۵»، «هوا دلپذیر شد با کد ۵۲۳۴۱»، «به لاله در خون خفته با کد ۳۰۲۹۴»، «ای ایران(استاد بنان) با کد ۳۰۱۷۸»، «یار دبستانی من با کد ۳۴۰۸۱»، «وطنم با کد ۷۱۰۲۳» به صورت رایگان، ارائه شده و همراه اولی ها می توانند با ارسال کد آوا به سرشماره ۸۹۸۹، آوای مورد نظر خود را فعال کنند.