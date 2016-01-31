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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۰۰

در دهه فجر؛

آهنگهای انقلابی آوای انتظار رایگان شد

آهنگهای انقلابی آوای انتظار رایگان شد

همزمان با فرارسیدن دهه مبارک فجر، همراه اول از ارائه آهنگهای انقلابی رایگان در فهرست آواهای انتظار خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ارتباطات سیار ایران، همزمان با فرارسیدن سی و هفتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، برای نکوداشت این ایام، فعالسازی ۷ آوای انتظار مرتبط با این ایام را رایگان اعلام کرد.

اپراتور همراه اول اعلام کرد: آهنگهای انقلابی به نام های «الله الله با کد ۳۰۲۹۱»، «دیو چو بیرون رود فرشته درآید با کد ۳۰۲۹۵»، «هوا دلپذیر شد با کد ۵۲۳۴۱»، «به لاله در خون خفته با کد ۳۰۲۹۴»، «ای ایران(استاد بنان) با کد ۳۰۱۷۸»، «یار دبستانی من با کد ۳۴۰۸۱»، «وطنم با کد ۷۱۰۲۳» به صورت رایگان، ارائه شده و همراه اولی ها می توانند با ارسال کد آوا به سرشماره ۸۹۸۹، آوای مورد نظر خود را فعال کنند.

کد مطلب 3038398

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