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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۴۱

وزیر بهداشت:

مدیران وزارت بهداشت اجازه سیاسی کاری ندارند/ ترسیم مجلس آینده

مدیران وزارت بهداشت اجازه سیاسی کاری ندارند/ ترسیم مجلس آینده

وزیر بهداشت با اشاره به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر لزوم عدم دخالت مدیران و مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی در حمایت از جریان های سیاسی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در هجدهمین اجلاس روسای دانشگاه ها در سالن امام جواد(ع) وزارت بهداشت، افزود: دخالت هیچ یک از مسئولان و کارکنان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در انتخابات و امور سیاسی از نظر اخلاقی، شرعی و وجدانی صحیح نیست اما آنها باید در انتخابات مشارکت کنند و به کاندیدای اصلح رای دهند.

وی خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تصریح کرد: همان گونه که در ۳۰ ماه گذشته به مردم، مسوولان و جریانات سیاسی مختلف نشان دادیم که وزارت بهداشت به کار تخصصی خود یعنی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم از جمله مسلمان یا غیر مسلمان، خودی یا غیر خودی(به تعبیر برخی از افراد)، جناح های راست، چپ، اعتدال، اصولگرا، اصلاح طلب و یا هر تعبیری که در فضای سیاسی کشور حاکم است، می پردازد باید تلاش کنیم تا چنین دیگاه و قضاوتی همچنان استوار بماند.

هاشمی با بیان اینکه هر فردی که روپوش سفید بر تن دارد در ارائه خدمات هیچ تفاوتی بین مردم نمی گذارد، افزود: ما اجازه نداریم که در تبلیغات انتخابات به صورت آشکار و یا پنهان ورود پیدا کنیم اما می توانیم از خدا طلب کنیم که افراد عادلی به مجلس وارد شوند که هدف آنها برطرف کردن مشکلات کشور و مردم باشد و مسیر زندگی آنها نه در افراط و تفریط بلکه در مسیر اعتدال باشد و در عین حال به رعایت قانون توجه داشته باشند چرا که در این صورت به وحدت می رسیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: لازم است تا روسای دانشگاه های علوم پزشکی مراقبت کنند که مداخله ای در تبلیغات انتخابات له یا علیه کاندیداها نداشته باشند و امیدواریم مجلس آینده در راستای منافع مردم و کشور به عنوان یار و حامی برای تمام مسئولان کشور باشد.

کد مطلب 3038401
حبیب احسنی پور

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