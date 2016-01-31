مدیران وزارت بهداشت اجازه سیاسی کاری ندارند/ ترسیم مجلس آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در هجدهمین اجلاس روسای دانشگاه ها در سالن امام جواد(ع) وزارت بهداشت، افزود: دخالت هیچ یک از مسئولان و کارکنان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در انتخابات و امور سیاسی از نظر اخلاقی، شرعی و وجدانی صحیح نیست اما آنها باید در انتخابات مشارکت کنند و به کاندیدای اصلح رای دهند.

وی خطاب به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تصریح کرد: همان گونه که در ۳۰ ماه گذشته به مردم، مسوولان و جریانات سیاسی مختلف نشان دادیم که وزارت بهداشت به کار تخصصی خود یعنی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم از جمله مسلمان یا غیر مسلمان، خودی یا غیر خودی(به تعبیر برخی از افراد)، جناح های راست، چپ، اعتدال، اصولگرا، اصلاح طلب و یا هر تعبیری که در فضای سیاسی کشور حاکم است، می پردازد باید تلاش کنیم تا چنین دیگاه و قضاوتی همچنان استوار بماند.

هاشمی با بیان اینکه هر فردی که روپوش سفید بر تن دارد در ارائه خدمات هیچ تفاوتی بین مردم نمی گذارد، افزود: ما اجازه نداریم که در تبلیغات انتخابات به صورت آشکار و یا پنهان ورود پیدا کنیم اما می توانیم از خدا طلب کنیم که افراد عادلی به مجلس وارد شوند که هدف آنها برطرف کردن مشکلات کشور و مردم باشد و مسیر زندگی آنها نه در افراط و تفریط بلکه در مسیر اعتدال باشد و در عین حال به رعایت قانون توجه داشته باشند چرا که در این صورت به وحدت می رسیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: لازم است تا روسای دانشگاه های علوم پزشکی مراقبت کنند که مداخله ای در تبلیغات انتخابات له یا علیه کاندیداها نداشته باشند و امیدواریم مجلس آینده در راستای منافع مردم و کشور به عنوان یار و حامی برای تمام مسئولان کشور باشد.