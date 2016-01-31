به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، سید علی هاشمی در تشریح برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی استان بوشهر در ایام دهه فجر با اشاره به سلسله نشست‌های کتاب خوان گفت: تا کنون هشت نشست در استان برگزار شده است که در ایام دهه فجر نیز با محوریت دهه فجر و انقلاب ادامه خواهد یافت.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب با حضور نویسندگان و ناشران را از دیگر برنامه های این ایام بر شمرد و افزود: برگزاری مسابقات مکتوب و آنلاین کتابخوانی از دیگر برنامه ها پیش بینی شده خواهد بود.

وی برپایی نمایشگاه های کتاب و معرفی کتاب هایی در موضوعات انقلاب اسلامی و سیره امام خمینی(ره) از سوی کتابداران در کتابخانه ها را مورد تاکید قرار داد.

هاشمی قرائت زیارت عاشورا، غبار روبی قبور مطهر شهدا، حضور در مدارس و معرفی کتب پیرامون انقلاب اسلامی را از سری برنامه های پیش بینی شده ایام الله دهه فجر دانست و افزود: پنجاه و یکمین پوستر این چند کتاب با عنوان «مقطع رهایی» و موضوع «امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی»، طراحی و تولید شده که در این ایام در کتابخانه های عمومی منعکس خواهد شد.

وی گفت: در راستای تجدید پیمان با آرمان‌های امام، شهدا و انقلاب اسلامی، تمهیداتی اندیشیده شده تا کتابداران به همراه اعضای کتابخانه ها با حضور حداکثری و هماهنگ خود در راهپیمایی بیست و دوم بهمن، بیانگر حضور نهاد در این حرکت افتخار آمیز مردمی باشند.