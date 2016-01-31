۵۰۰ میلیون ریال سبد کالا بین محرومان استان سمنان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدپور ظهر یکشنبه در نشستی با حضور مسئولان استان سمنان در محل اداره کل بهزیستی استان سمنان، خدمت مضاعف در دهه مبارک فجر به مددجویان بهزیستی را مهم برشمرد و گفت: هرساله مصادف با ۱۲ بهمن شور و حال و همدلی خاصی در کشور حکم فرما می شود و بهزیستی به عنوان سازمانی خدمت رسان، باید نهایت تلاش خود را در مسیر تعالی رفاه اجتماعی مددجویان، خصوصاً کسانی که در نقاط دورافتاده از حمایت های مادی و معنوی کمتری برخوردار می شوند، به کار بندد.

وی، فرجام برجام و موفقیت دولت تدبیر و امید در پشت سر نهادن تحریم ها را سبب رونق اقتصادی عنوان کرد و افزود: به دلیل کمبود بودجه، جامعه هدف بهزیستی در سال ۹۴ از لحاظ اقتصادی تحت فشار بودند که امیدواریم در سال آتی با رفع تحریم ها، شاهد توسعه اقتصادی و افزایش رفاه عمومی باشیم.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان، همچنین با اشاره به نشست صمیمی با مشاوران افتخاری سازمان، حضور رییس اتاق بازرگانی، مدیران کل و رؤسای اسبق سازمان بهزیستی استان در این نشست را اتفاقی میمون برشمرد و خاطرنشان کرد: برای اولین بار در طول تاریخ تأسیس این اداره کل، از پتانسیل و ظرفیت های مشاوران افتخاری به عنوان سرمایه های معنوی در سه حلقه و در ابعاد فرهنگی و مشورتی، مدیریتی و اجرایی و علمی برای ارتقاء سطح سازمان در قالب جلسات گوناگون بهره مند می شویم.

ایزدپور در بخش دیگری از صحبت های خود، با بیان برنامه های دهه فجر، علاوه بر پنج افتتاحیه، به حضور در ۲۲ بازدید مددجویی در سطح استان اشاره کرد و گفت: هریک از رؤسای شهرستانها بازدیدهای گوناگونی را در این دهه تنظیم کرده اند که با سفر به دورافتاده ترین و محروم ترین مناطق، به امور محرومان و نیازمندان رسیدگی کنند.