علی گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۵۷ همایش با موضوع انقلاب اسلامی در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود، اظهار داشت: این همایش در راستای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت دهه فجر برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش‌ها به صورت برنامه‌ریزی‌شده با حضور سخنران‌های برجسته کشور در ۹ شهرستان این استان برگزار می‌شود.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران توانست استقلال را بدون هیچ پشتوانه ابرقدرتی برای ایران به همران بیاورد و موجب اقتدار این کشور در جهان شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید تلاش شود که دستاوردهای نظام اسلامی ایران برای جوانان این کشور بیان شود، ادامه داد: باید زوایای مختلف انقلاب اسلامی با توجه شرایط آن زمان برای جوانان و نسل جدید جامعه امروز بیان شود.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در سطح کشور شاهد پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های هسته‌ای، علمی، فناوری، فرهنگی و... هستیم که همه پیشرفت‌ها مرهون انقلاب اسلامی است.