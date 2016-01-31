مطالبات جامعه ورزشی از طرف نمایندگان بی پاسخ مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی و مربی تیم ملی کشتی آزاد کشور در نشستی خبری از بی توجهی مدیران کشور و استان به ورزش تا تهیه برنامه نود سیاسی با اصحاب رسانه گفت و گو کردند.

رئیس هیئت فوتبال استان ظهر یکشنبه در نشست خبری با موضوع بررسی چالش های ورزش استان و انتظارات جامعه ورزش از مجلس دهم با اشاره به اینکه جامعه ورزشی کشور مطالباتی دارد که تاکنون از سوی نمایندگان به آن پرداخته نشده است، اظهار کرد: بسیاری از مردم به خصوص جوانان حامی ورزش هستند و نیاز است تا نگاهی ویژه از سوی نمایندگان به این حوزه مهم کشور ایجاد شود.

محمدمهدی برادران با اشاره به ارتباط مستقیم بین حوزه ورزش و ابعاد سیاست و اجتماع در کشور گفت: ورزش در مردم احساس غرور جمعی و هویت اجتماعی به وجود می آورد که می تواند در اکثر بخش های جامعه تاثیرگذاری بسیاری داشته باشد.

وی رسیدن به توسعه اقتصادی و فرهنگی را منوط به توجه به مسایل زیرساختی و توسعه اجتماعی دانست و تاکید کرد: این توسعه اجتماعی باید برگرفته از حضور مردم به خصوص نسل جوان باشد.

نیاز به راه اندازی نود سیاسی داریم

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر حاشیه های ورود ورزشکاران به حوزه سیاست نیز گفت: فساد در همه جا وجود دارد آیا فساد تنها در فوتبال وجود دارد و در مجلس و شورا و اقتصاد فساد نیست پس چرا هر روز نام جدیدی از مفسدان اقتصادی در جامعه پخش می شود؟

وی ادامه داد: افرادی که درکارشان شفافیت نیست به طور عمده از اظهار نظر در حوزه ورزش خودداری می کنند چرا که می دانند رسانه های ورزشی شفافیت لازم را ایجاد می کنند و ممکن است دست خودشان نیز رو شود.

وی اظهار کرد: بودجه کل مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که باید از آن هزینه تمام بخش های فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی برای بانوان، آقایان، بازیکنان، داوران و تیم ملی را بپردازد ۵۵۰ میلیارد ریال است که این بودجه یک چهارم معاونت فرهنگی شهرداری مشهد نیز نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر برنامه ای با عنوان نود ورزشی تمام حواشی و مسائل فوتبال را زیر ذره بین قرار داده است ضروری است تا برنامه نود سیاسی هم مسایل حوزه سیاست را نیز شفاف کند.

خادمانی که فقط در زمان انتخابات ظهور می کنند

وی در پاسخ به این خبرنگار مهر که چه عاملی باعث شده است مردم در طول دوره های مختلف انتخابات نسبت به نمایندگان حس بی اعتمادی پیدا کنند، گفت: مردم از این بابت حق دارند چرا که این سوال برای آن ها به وجود می آید که هر کدام از آن ها خود را خادم ملت و مردم می دانند و می گویند این خادمان تا به حال کجا بوده اند و اکنون و در زمان انتخابات حضورشان پررنگ شده است.

وی ادامه داد: اگر هر یک از نامزدهای انتخاباتی مصادیق خدمات خود را برای مردم بیان کنند و فرصت های خدمت خود در موقعیت دیگر را نیز برای آن ها به طور واضح روشن کنند مردم قضاوت منصفانه تری پیدا خواهند کرد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما سال گذشته در ورود به هیات فوتبال استان اعلام کردید که هدفم از این حضور شرکت کردن در انتخابات مجلس شورای اسلامی نبوده است اما اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده است، گفت: اقبالی که از سوی جامعه ورزشی استان نسبت به من صورت گرفت و اصرار آن ها باعث شد تا وارد عرصه انتخابات شوم و در ادامه چه به عنوان نماینده مجلس انتخاب شوم و چه انتخاب نشوم به فعالیتم در هیئت فوتبال خدشه ای وارد نخواهد شد.

مسئولان استانی علاقه کافی به ورزش استان ندارند

وی با بیان اینکه متاسفانه مسئولان مشهد و استانی علاقه کافی به تیم های ورزشی این شهر و استان ندارند، افزود: جوانان علی رغم ابزارهای دشمن در تهاجم فرهنگی به ورزش پناه می آورند اما متاسفانه نه تنها ابزار و امکانات و سالن های ورزشی مناسب را در اختیار آن ها قرار نمی دهند بلکه برخی از امکانات داشته آن ها را نیز قطع می کنند و این مسئله مخالف با توسعه اجتماعی است.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه توجه ناکافی مسئولان به ورزش احساس زاویه داشتن آن ها با ورزش را در مردم به وجود آورده است، تصریح کرد: تیم پدیده با وجود مشکلات بسیار توانست در لیگ برتر حضور یابد اما اعضایی که خود را منتسب به رأی مردم می دانستند علاوه بر نداشتن حمایت مالی هیچ تبریک و تقدیری از این جوانان به عمل نیاوردند.

سرمایه های استان در دیگر استان ها هزینه می شود

وی با اشاره به اینکه منابع استان به دلیل تفکر مدیریتی ناکارآمد مدیران به نفع شهر و استان ما تمام نشده است، ابراز کرد: درآمد شرکت گاز سرخس ثروت بسیار عظیمی است که این پول به باشگاه های نفت تهران و آبادان تزریق می شود، بخشی از درآمد کارخانه شرکت ایران خودرو در بینالود به عنوان دومین کارخانه تولیدی در کشور به باشگاه تیم پیکان تزریق می شود و فولاد خراسان به عنوان دومین فولاد کشور بخشی از درآمد آن به باشگاه فولاد سپاهان اصفهان تزریق می شود و همه این سرمایه های استانی به تیم های رقیب استانی ما واگذار می شود و در رقابت با ما قرار می گیرند.

وی تاکید کرد: این ذهنیت برای مردم به وجود آمده است که بود و نبودشان برای مسئولان تفاوتی نمی کند چرا که حرکت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با آن ها همراه نیستند و توسعه متوازن استانی و ملی زمانی است که ابعاد مختلف توسعه با هم پیش روند.

ورزش سربار جامعه نیست

وی سن مرگ و میر در مشهد را ۴۶ سال دانست و بیان کرد: وقتی توجه کافی از سوی مسئولان به ورزش نمی شود جوانان و مردم استرس های روانی خود را چگونه می توانند تخلیه کنند و این موارد ناشی از این است که ضریب توجه به ورزش به مقدار کافی نبوده است.

وی با اشاره به اینکه برخی از نگاه ها اجازه ورود ورزشکاران به عرصه های مدیریتی و بالعکس را نمی دهند، گفت: اگر نمایندگان توجه کافی به ورزش داشته باشند بدون شک آن ها راحت تر از روسای هیئت های ورزشی می توانند با مدیران استانی و شهری ارتباط گرفته و مشکلات جامعه ورزشی را به آن ها منتقل کنند.

وی با تاکید بر اینکه ورزش سربار جامعه نیست بلکه راهکاری برای همه بخش های جامعه است، گفت: هزینه برای ورزش هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است و بدون شک برای تبلیغ فرهنگی تاثیرگذاری یک بنر تبلیغاتی فرهنگی به مراتب از کارکردهای ورزشی کمتری دارد.

وی با اشاره به پیوند توسعه اقتصادی و تیم داری حرفه ای در دنیا خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته همه مسائل نظامند و سیستمی شده است و در چنین شرایطی نباید از وزرشکاران انتظار داشته باشیم که مشابه دهه های گذشته کمبودهای کشور را با توان شخصی خود حل کنند.

وی با اشاره به پیشرفت فوتبال آلمان در برابر فوتبال برزیل تصریح کرد: کشورهایی در ورزش موفقند که مدیریت و اقتصاد پیشرفته دارند و در کشور ما نیز اگر یک نسل خداداد عزیزی برای تیم ملی گل زنی کرد نسل بعد قوچان نژادی بود که از پنج سالگی در آکادمی های علمی فوتبال تربیت شده است.

وی با تاکید بر سیستمی کردن مدیریت ورزشی و ایجاد پیوند بین توسعه و پیشرفت با ورزش افزود: یک نماینده مجلس جایگاه بالای سیاسی و اجتماعی دارد که می تواند از این قدرت به نفع ورزش استان خود استفاده کند.

۱۷۰هزار بیمه شده ورزشی در مشهد در انتظار توجه مسئولان

در ادامه این نشست قهرمان و مربی تیم ملی کشتی آزاد کشور با اشاره به اختصاص درصدی از بودجه ارگان ها به ورزش تاکید کرد: متاسفانه مجلس فعلی این قانون را منتفی اعلام کرد.

مجید خدایی ادامه داد: نزدیکی کارخانه ها و پالایشگاه های نفت با محل زندگی مردم تبعات منفی زیست محیطی در زندگی مردم ایجاد می کند که مدیران باید در برابر این مسئولیت اجتماعی هزینه سلامت مردم که همان کمک به حوزه ورزش است را بپردازند.

وی با اشاره به حضور ۱۷۰ هزار نفر بیمه شده ورزشی در مشهد تاکید کرد: با وجود این افراد باید پرسید دغدغه نمایندگان ما در بحث بودجه ورزشی استان تا چه میزان است چرا که بودجه ورزشی استان نسبت به سال گذشته کمتر شده است.

مربی تیم ملی کشتی آزاد کشور تصریح کرد: ورزش کشتی با چوخه در مشهد به اندازه فوتبال طرفدار دارد و جزئی از فرهنگ این شهر است و گود خاکی مهدی آباد با وجود طرفداران بسیار نیازمند توجه بیشتر است.

وی کاهش بودجه هیئت های ورزشی استان را از دیگر مشکلات حوزه ورزش در استان عنوان و بیان کرد: متاسفانه پایین بودن سرانه ورزش بانوان در استان باعث شده است بانوان ورزشکار ما محل مناسب و امنیت کافی برای ورزش نداشته باشند.

اشتغال زایی در ورزش

خدایی خاطرنشان کرد: ورزش حوزه بزرگی است که اگر قوانین درستی در آن باشد می توان هزاران شغل در آن ایجاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه چالش های اشتغال در ورزش کاملا مشخص است با تصویب یک قانون می توان این چالش ها را حل کرد، ابراز داشت: چگونه است که یک پزشک پس از تحصیل هشت ساله می تواند پروانه طبابت گرفته و مطب پزشکی بزند اما در ورزش چنین شرایطی وجود ندارد و هر شخصی که سرمایه کافی برای تاسیس باشگاه ورزشی داشته باشد اقدام به این کار می کند و می توان با تصویب قانونی تاسیس باشگاه را به تحصیلکرده های ورزشی و یا قهرمانان ورزشی داد و در این صورت اشتغال زایی نیز می تواند صورت گیرد.

این قهرمان کشتی با بیان اینکه مردم در زندگی خود نسبت به دهه های گذشته اهمیت بیشتری به ورزش می دهند گفت: حوزه ورزش نیازمند قوانین و نظارتی درست است تا بتواند به وظایف خود به خوبی عمل کند.

مربی تیم ملی کشتی آزاد کشور با بیان اینکه جامعه ورزش صدای مظلوم و فروتنی دارد، افزود: سیاست در ورزش بسیار پیچیده تر از دنیای سیاست است.

وی با اشاره به بی توجهی بسیار نسبت به ورزش همگانی از سوی مسئولان گفت: در حوزه ورزش همگانی شهرداری ها و شورای شهر به دلیل نزدیک ترین نهاد مرتبط با مردم با تصویب قوانینی در این عرصه می توانند بسیار تاثیرگذار و دخیل باشد و سلامت اجتماعی را در استان به وجود آورند.

خدایی با اشاره به سیر نزولی در ورزش قهرمانی استان در چند سال اخیر تصریح کرد: به دلیل مهیا نبودن زیرساخت ها در ورزش قهرمانی نتوانستیم رشد داشته باشیم.

وی با اشاره به ارتباط موثر بین سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اخلاق در جامعه با حوزه ورزش ابراز کرد: ورزش به عنوان پدیده ای اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی مردم جاری و ساری است و متاسفانه به این مسئله به مقدار کافی به توجه نشده است.