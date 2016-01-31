سقف درآمدی بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران علیرضا دبیر با اشاره به وجود زمان کافی برای بررسی این لایحه تاکید کرد: علاوه بر اینکه شهرداری در زمان تعیین شده لایحه بودجه را به شورا ارائه کرد؛ کمیسیون های شورا نیز به سرعت فعال شدند و با تشکیل کمیسیون تلفیق؛ کلیات و سقف درآمدی بودجه به تصویب رسید.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حضور برخی از اعضا علاوه بر روسای کمیسیون ها در کمیسیون تلفیق توضیح داد: همه اعضا و روسای کمیسیون ها برای بررسی لایحه بودجه زمان کافی را صرف کرده اند و پیشنهادات در کمیسیون تلفیق بررسی شد. همانطور که دوستان مطلع هستند کمیسیون تلفیق با کاهش بودجه پیشنهادی شهرداری موافقت کرده و رقم پیشنهادی ۱۸ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومانی شهرداری را به ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش داده است.

دبیر تصریح کرد: مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه و مصوبه کمیسیون تلفیق ۹۱۶ میلیارد تومان نسبت به پیشنهاد شهرداری کاهش داشته است و کمیسیون برنامه این کاهش دلایل کارشناسی دارد.

وی همچنین به یکی از ردیف های درآمدی پایدار شهرداری اشاره کرد و گفت: ارزش افزوده به عنوان یکی از درآمدهای پایدار شهرداری ها نباید از طریق استانداری ها پرداخت شود.

مهدی چمران در ادامه با اشاره به لایحه ای که در برنامه ششم برای مجلس ارسال شده؛ بیان داشت: بر اساس این لایحه مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا می کند و همانند سایر درامدهای دولت وارد بودجه می شود و به خزانه واریز می شود. این درآمد باید مسیر وزارت کشور؛ سازمان شهرداری ها و استانداری هارا طی کرده و از آنجا بعد از امضای تفاهم نامه به شهرداری ها تحویل می شود.

وی در خصوص روال فعلی کسب درآمد از طریق این ردیف بودجه در شهرداری های کشور توضیح داد: این پروسه در حالی برای تصویب به مجلس پیشنهاد شده که در حال حاضر وزارت دارایی مستقیم درآمدی که از طریق ارزش افزوده به دولت پرداخت می شود را به شهرداری های شهرها می دهد. این لایحه درآمد همه شهرداری های کشور را به شدت کاهش می دهد و درخواست شورای شهرها این است که این روال تغییر نکند.

در ادامه علیرضا دبیر با اشاره به نشست اعضای شورا با رییس جمهور اظهار داشت: تاکید دکتر روحانی بر کمک به شهرداری ها در تحقق درآمدهای پایدار و عوارض محلی است. چرا که ایشان نیت دولت در تحقق عوارض محلی به عنوان درآمد پایدار شهرداری ها تاکید داشتند و مطمئنم دولت هم تمایلی به کاهش درآمدهای پایدار شهرداریها ندارد.

اسماعیل دوستی عضو کمیسیون عمران شورا، نیز درباره کلیات بودجه بیان داشت: جهت گیری های لایحه بودجه مطلوب است و مشکل تحقق درآمدها است. در کمیسیون تلفیق سقف درآمدی بودجه هزار میلیارد تومان کاهش داشته و استدلال آن تحقق پیدا نکردن بودجه ۹۴ و رکود ساختمان سازی است. اما من به این استدلال معتقد نیستم و فکر می کنم نباید نسبت به سال آینده اینقدر ناامید باشیم.

وی با بیان اینکه شهرداری به تعهدات خود عمل می کند؛ اظهار داشت: من با کلیات بودجه موافق هستم و اساسا بودجه دستخوش تغییرات زیادی نمی شود و تغییرات در حد جا به جایی ها است.

این عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: ارزش افزوده برای ساکنین همان شهر است. تهرانی ها ۵۰ درصد مالیات کشور را پرداخت می کنند و ۵۰ درصد ارزش افزوده هم متعلق به مردم تهران است.

دوستی پیشنهاد کرد رقم پیشنهادی شهرداری به تصویب برسد.

احمد دنیامالی، عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افزایش بودجه دولت در سال جاری نسبت به سال گذشته گفت: در موضوع مالیاتها نیز به نسبت گذشته افزایش یافته و با این موضوع دریافتی شهرداری از محل مالیات ها افزایش می یابد.

وی در ادامه با بیان اینکه امروز با کسری بودجه مواجه هستیم تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در بودجه با آن روبرو هستیم موضوع کمک های دولتی است که در سال اول ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود و در سال گذشته ۱۵ درصد افزایش یافت و در بودجه سال ۹۵ به حدود ۳ هزار میلیارد تومان می رسد.

دنیامالی ادامه داد: این موضوع جدای از سقف ۲۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بودجه پیش بینی شده برای سال ۹۵ در برنامه پنج ساله شهرداری است که پیشنهاد کنونی در حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمتر از آن است.

وی در ادامه به طبیعی بودن کسری در بودجه شهرها اشاه کرد و ادامه داد: در حالی این موضوع مطرح می شود که پیش بینی می شود تحقق درآمد در نظر گرفته شده برای سال جاری ۱۱۰ درصد باشد ضمن اینکه می توان این رقم را نیز افزایش داد.

وی با اشاره به ماموریت های شهرداری اظهار داشت: موضوع حمل و نقل از مهمترین ماموریت های شهری است که باید در حدود ۴۰ درصد از بودجه به این موضوع اختصاص داده شود.

وی با بیان اینکه در حدود یک سوم از بودجه پیش بینی شده برای این حوزه، در سال جاری اختصاص نیافته است، گفت: تحقق برنامه تعیین شده برای حوزه حمل و نقل با بودجه در نظر گرفته شده تناسب ندارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

محسن سرخو در جریان بررسی کلیات بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران گفت:در زمان تصویب بودجه شهرداری دو نکته باید مد نظر قرار گیرد نخست آنکه شهرداری یک سری هزینه های جاری دارد مانند جمع آوری زباله و مواردی از این قبیل که این ها اجتناب ناپذیر است و دومین نکته این است که ما یک برنامه ۵ ساله مصوب داریم که در آن توسعه مترو، افزایش ناوگان اتوبوسرانی، جایگزینی تاکسی های فرسوده با تاکسی ها پاک و نیز جایگزینی موتور سیکلت های آلاینده با موتورهای برقی در راستای اصلاح هوای تنفسی مردم پیش بینی شده است. بنابراین در بودجه ای که تصویب می شود این موارد باید مد نظر قرار گیرد.



رییس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: مدیریت شهری در سال ۹۴ نزدیک به ۳۹ کیلومتر در توسعه مترو از برنامه عقب است و این در حالی است که ما باید میانگین سالی ۳۰ کیلومتر مترو راه اندازی کنیم. این در شرایطی است که در سال ۹۵ هم ۲۴ کیلومتر به این عقب ماندگی اضافه می شود یعنی ۶۳ کیلومتر از برنامه عقب خواهیم افتاد.



سرخو افزود: به طور سالانه باید ۶۰۰ الی ۷۰۰ دستگاه اتوبوس نیز به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه شود حال آنکه از سال ۹۲ روند افزوده شدن ناوگان اتوبوسرانی یک روند نزولی بوده و با اعداد ذکر شده فاصله داشته است.



وی اظهار داشت : نصب فیلتر های جذب دوده بر روی اتوبوس ها که در راستای کاهش آلودگی هوا باید انجام می شد تنها ۳ دستگاه اتوبوس فیلتر گذاری شده است و تنها ۳۰ الی ۴۰ موتور سیکلت برقی آن هم برای پیک بادپا در نظر گرفته شده است.



سرخو اضافه کرد : افزودن کاتالیست ها به تاکسی ها متوقف شده است و وقتی همه ی این موارد را کنار هم قرار کمی دهیم متوجه می شویم که مصادیق برنامه مصوب محقق نشده است.



رییس کمیته حمل و نقل شورا خاطر نشان کرد : ما باید ببینیم نیازمان چیست و منابع را متناسب با نیازمان در نظر بگیریم. در حال حاضر تنها ۸ هزار میلیارد تومان فقط در بحث توسعه حمل و نقل عمومی مورد نیاز است پس در تدوین بودجه باید این نیاز ها دیده شود.



سرخو در خاتمه پیشنهاد داد که با توجه به شرایط پیش روی دولت در سال آینده، شهرداری یک تحلیل جامع راجع به شرایط اقتصادی سال آینده برآورد کند. همچنین شهرداری از شرایط جدید برای جذب سرمایه گذاران خارجی و نیز استفاده از روابط اقتصادی با کشور های دیگر استفاده کند.



مرتضی طلایی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با ارائه پیشنهادی در خصوص بودجه غیر نقدی گفت: با تبدیل بودجه غیر نقدی به پیوست بودجه می توان شفافیت مالی را افزایش داد.



وی با تاکید بر اینکه باید با اتکا توانمندی درآمد، کار انجام شود گفت: این شهر آینده نیز دارد و نمی توان بدون نگاه به آینده سقف بودجه ای برای آن در نظر گرفت.



وی همچنین به تعداد خانوارهایی که از طریق شهرداری حقوق می گیرند اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی باید در تمامی اجزا بودجه دیده شود و نسبت بودجه شهرداری تهران با اقتصاد مقاومتی باید در تمامی اجزا مشخص شود.



وی همچنین به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومانی که شهردار تهران برای اداره شهر اعلام کرده بود اشاره کرد و گفت: می توان با تصویب این میزان هم نظر شهردار را تامین کرد و هم بودجه در تناسب با واقعیت ها در نظر گرفته شده است.



حکیمی پور: بودجه شهر متناسب با واقعیات تنظیم شود

احمد حکیمی پور عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر بازتاب کشوری بودجه شهر تهران اظهار داشت: درآمدهای غیر پایدار در واقع حبابی هستند و غیر واقعی شدن بودجه موجب بروز مشکلات در آینده می شود.



وی با بیان اینکه سقف در نظر گرفته شده بسیار بالاست گفت: باید مشخص شود که عدد واقعی درآمد شهر چقدر است و اینکه شهردار عدد ۵ هزار میلیارد را اعلام می کند چرا شورا باید بی مورد این رقم را افزایش دهد.



علیرضا دبیر پس از استماع سخنان اعضا پیشنهادات ارائه شده را به دو دیدگاه متفاوت تقسیم کرد و گفت: یکی دیدگاه این است که برخی از اعضا پیشنهاد می کنند بودجه شهرداری همان رقم ۲۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی درج شده در برنامه پنج ساله دوم باشد و دیدگاه دیگر کاهش بودجه پیشنهادی شهرداری است.



از نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه اگر سقف درآمدی طبق برنامه پنج ساله بسته شود به دلیل شرایط موجود شهرداری همه سرمایه های شهر را برای تحقق این سقف درآمدی هزینه خواهد کرد.

دبیر در این باره توضیح داد: همانطور که تصویب سقف بالای بودجه به ضرر شهر است؛ پایین آوردن رقم در حد ۱۶ هزار میلیارد تومان نیز باعث می شود شهرداری در پایان سال متمم ۳ هزار میلیارد تومان به شورا ارائه کند و این هم اتفاق خوبی نیست.



وی اضافه کرد: شهرداری مکلف شده پروژه جدیدی را شروع نکند و حتی اگر در لایحه بودجه هم پروژه های پرهزینه جدید پیش بینی شده باشد آن را از برنامه حذف خواهیم کرد. اقتصاد مقاومتی به معنی کم هزینه کردن نیست بلکه به معنی صحیح هزینه کردن است.



علیرضا دبیر بر ضرورت اتمام پروژه های نیمه کاره تاکید کرد و گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری ۸.۸ درصد نسبت به بودجه سال گذشته افزایش داشته است؛ مصوبه کمیسیون تلفیق رشد ۳.۳ درصدی را پیش بینی کرده و این در حالی است که بودجه ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی دولت نسبت به سال گذشته ۱۳.۱ درصد رشد داشته است.



وی افزود: حدود ۸ هزار میلیارد تومان درآمد شهرداری از طریق فروش تراکم در حد مجاز و تغییر کاربری در سال گذشته کسب شده و با اینکه در کمیسیون ماده ۶۴ نیز سالانه ۲۰ درصد افزایش قیمت اتفاق می افتد؛ ما تنها ۳.۳ درصد بودجه شهرداری را رشد داده ایم.



دبیر رقم ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای بودجه سال ۹۵ شهرداری را رقمی کارشناسی دانست و گفت: من هم متوجه هستم که دوستانی که پیشنهادات پایین تری دارند؛ دغدغه کسب درآمد را دارند و این کار ما در شورای شهر است که جلوی تخلفات را بگیریم.



به گفته دبیر برخی از اقداماتی که شورای شهر با آن مخالفت می کند بر اساس مجوزهای اعطا شده در طرح تفصیلی اجرا می شود و برای اصلاح این روند طرح تفصیلی باید اصلاح شود.

وی با بیان مثال هایی از بودجه در سالهای اخیر تصریح کرد: ما بودجه سال ۹۳ را مطابق با برنامه بستیم و بودجه ۱۵ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومانی شهرداری؛ در تفریغ بودجه با هزینه کرد تبصره ها ۱۷ هزار میلیارد تومان هزینه شد. این در حالی است که در سال ۹۴ گزارش شش ماهه نشان دهنده محقق شدن تنها ۴۵ درصد درآمدها بود.



رییس کمیسیون برنامه و بودجه در نظر گرفتن اولویت های شهر را و پرداخت بدهی پیمانکاران را ضروری دانست و گفت: به طور اتوماتیک درآمد شهرداری تهران از راه فروش تراکم و همچنین درآمدهای پایدار ۱۵ درصد رشد خواهد داشت با این حال برای محدود کردن این درآمد و با توجه به اینکه دولت رشد ۱۲ درصدی حقوق کارکنان را پیش بینی کرده؛ به نظر می رسد افزایش ۳.۳ درصدی بودجه منطقی باشد.



در ادامه مهدی چمران افزایش و کاهش غیر منطقی بودجه را مشکل ساز دانست و گفت: در سال آینده رونق اقتصادی خواهیم داشت اما موضوع ساختمان با ارز و پول و طلا و جواهر متفاوت است. همانطور که رکود مسکن به کندی اتفاق افتاد رشد مسکن نیز به یکباره لمس نمی شود. این موضوع در بودجه سال آینده شهرداری موثر نخواهد بود چنانچه دولت هم بودجه کشور را انقباضی تدوین کرده است.



رییس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی در برنامه و بودجه سال آینده شهرداری اظهار داشت: ما باید در هزینه های اضافی مثل برگزاری جشن ها و … صرفه جویی کنیم و به کارهای اصلی در شهر مثل حمل و نقل عمومی رسیدگی شود.



وی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد بودجه محقق شده، گفت: چرا این همه پیمانکار طلبکار هستند وچرا بدهی ها پرداخت نمی شود؟ ما از سال ۹۲ بدهی معوقه داریم و سال آینده دوره فعلی مدیریت شهری به پایان می رسد و باقی ماندن این بدهی ها اتفاق خوبی نیست.



چمران تاکید کرد: در حوزه توسعه مترو از برنامه عقب هستیم اما با افزایش بودجه جلو نمی افتیم. شهرداری های دیگر شهرها نیز با همین مشکلات دست به گریبان هستند و ما باید درآمدها را بر اساس منطق و واقعیات تعیین کنیم.



رییس شورای اسلامی شهر تهران پیشنهاد کرد علاوه بر ردیف های بودجه؛ در تبصره های بودجه تا سقف ۶ هزار میلیارد تومان شهرداری موظف به پرداخت بدهی هایش شود.



وی گفت: در ماه های پایانی سال رشد چشم گیری در درآمدهای شهرداری نخواهیم داشت و نمی توانیم بر این اساس؛ بودجه سال بعد را پیش بینی کنیم.



محمد مهدی تندگویان دیگر عضو شورا نیز گفت: درباره موضوع پیمانکاران احساس می شود با شرایط خاص روبه رو هستیم. بنابر این نیاز است در کلیات بودجه کمیته ای تحت عنوان کمیته تسویه حساب پیمانکاران با ریاست یکی از اعضای شورا و با اعتباری مشخص درست کنیم تا این موضوع در کمیته ساماندهی شود و مابه به ماه به شورا گزارش داده شود.



در پایان بعد از بحث و بررسی های انجام شده رقم پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه با عدد ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسید.