۴۸ درصد از بودجه‌ شهرداری محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، علی بابایی با بیان این‌که بودجه‌ امسال شهرداری کرمان ۳۷۰ میلیارد تومان مصوب شده بود، گفت: طی ۱۰ ماهه‌ امسال، ۱۷۳ میلیارد تومان از این بودجه محقق شده است.

وی افزود: ۷۰ درصد از درآمدهای شهرداری از محل تفکیک و صدور پروانه ساختمان است که با توجه به رکود موجود در بازار زمین و مسکن، این بخش با مشکل مواجه شده است.

شهردار کرمان با اشاره به وسعت زیاد شهر کرمان گفت: محدوده‌ شهر کرمان ۱۳ هزار هکتار و حریم شهر کرمان ۹۲ هزار هکتار وسعت دارد که شهرداری باید به این محدوده‌ گسترده خدمت‌رسانی کند.

بابایی افزود: شهرداری کرمان دو هزار و ۸۰۷ نفر نیروی استخدامی و قراردادی دارد که این تعداد به اضافه‌ نیروهای شرکتی به سه هزار و ۷۴۱ نفر می‌رسد.

وی ادامه داد: اولویت شهرداری کرمان پرداخت حقوق پرسنل است؛ ضمن این‌که شهرداری کرمان ماهانه ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کند.

شهردار کرمان همچنین سرانه ارزش افزوده‌ شهر کرمان را نسبت به برخی شهرهای دیگر استان بسیار پایین دانست و خواستار بهبود این سرانه شد.

بابایی افزود: سرانه‌ ارزش افزوده‌ کرمان به ازای هر نفر ۱۰۷ هزار تومان است و شهر کرمان بین شهرهای دیگر استان در رده‌ پنجم قرار دارد.

وی ادامه داد: امسال از محل ارزش افزوده ۵۱.۵ میلیارد تومان به شهرداری کرمان پرداخت شده که شامل ۱۴ درصد از کل بودجه‌ شهرداری است.

شهردار کرمان بر حرکت شهرداری به سمت تامین درآمدهای پایدار شهرداری نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات مالی، موضوع درآمدهای پایدار شهرداری در دستور کار قرار گرفت که در این زمینه در رابطه با اخذ عوارض خودرو اقدام شد و قبض‌های عوارض خدمات شهری نیز آماده شده که به درِ منازل ارسال خواهد شد.

بابایی افزود: هزینه‌ سالانه‌ عوارض خدمات شهری به ازای هر خانوار کرمانی، ۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده و این در حالی است که به ازای هر یک نفر کرمانی ۸۲ هزار تومان در حوزه‌ خدمات شهری هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: اگر متوسط هر خانواده‌ کرمانی را چهار نفر در نظر بگیریم، برای هر خانواده در بخش خدمات شهری، ۳۲۰ هزار تومان هزینه می‌کنیم.

شهردار کرمان تصریح کرد: در رابطه با عوارض نوسازی نیز باید یک پروسه‌ شش ماهه طی شود که کار در دست انجام است.