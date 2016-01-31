۱۸ کمیته در ستاد دهه فجر ورامین تشکیل شده است/برگزاری۲۵۰۰برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه فتح الله فرجی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رسانه ها همواره همکاری خوب و تنگاتنگی را با ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین داشته اند.

رییس کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ورامین افزود: بر اساس هماهنگی های به عمل امده، در دهه فجر امسال نیز از رسانه های مکتوب و مجازی برای برگزاری هر چه باشکوهتر برنامه های دهه فجر استفاده می شود.

وی ادامه داد: رسانه ها که منعکس کننده زحمات و تلاش های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی هستند، به عنوان بازوی این ستاد به حساب می آیند.

فرجی اضافه کرد: ۱۸ کمیته در قالب ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده و حدود دو هزار و ۵۰۰ برنامه در ایام دهه فجر در ورامین اجرا می شود.

وی بیان داشت: رسانه های مختلف شهرستان ورامین، عضو کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر هستند و قطعا انعکاس مطلوب برنامه های دهه فجر، کمک بزرگی را در باشکوهتر برگزار شدن این ایام خواهد کرد.

رییس کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر ورامین یادآور شد: برنامه های دهه مبارک فجر از صبح دوازدهم بهمن آغاز و نقطه اوج برنامه ها به راهپیمایی یوم الله۲۲ بهمن ختم می شود.