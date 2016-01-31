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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۰۳

از سوی دفتر انتشارات انقلاب اسلامی؛

مجموعه ۹ جلدی انتخاب صالحان منتشر شد

مجموعه ۹ جلدی انتخاب صالحان منتشر شد

مجموعه ۹ جلدی انتخاب صالحان از سوی دفتر انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دفتر انتشارات انقلاب اسلامی در آستانه‌ انتخابات دوره‌ پنجم خبرگان رهبری و دوره‌ دهم مجلس شورای اسلامی، مجموعه‌ کتابهایی را در موضوع انتخابات و با بهره‌گیری از بیانات رهبر معظم انقلاب (مدّظلّه‌العالی) تدوین  و منتشر کرد.  

 این مجموعه شامل  ۹ جلد کتاب است که هر کدام از آنها، سهمی را در تبیین نظریه‌ انتخاباتی معظّم‌له دارد.

بر اساس این گزارش سرفصلهای کتابهای مجموعه به شرح زیر است:

 واجب سیاسی(بیان اهمیّت انتخابات، انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی)،  راه و اصول امام(قدّس‌سرّه) (بازخوانی خطّ امام برای سنجش عیار احزاب و جریان‌های فعال در انتخابات)،  خواب‌های بی‌تعبیر(شرح توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان برای انتخابات)، اصولگرای اصلاح‌طلب انقلابی(به منظور بازخوانی شاخصهای جریانهای وفادار به نظام)،  مجری و ناظر(شرح وظایف وزارت کشور و شورای نگهبان)،  همه با هم(شرح وظایف عموم مردم در انتخابات)،  تکلیف نخبگان(شرح وظایف نخبگان و خواص در امر انتخابات)،  ویژگی‌های نماینده‌ی صالح و الزامات داوطلبی(شرح وظایف نامزدها و بایدها و نبایدهای رفتاری آنان در ایام انتخابات).

این کتاب از طریق پایگاه اینترنتی انتشارات انقلاب اسلامی و نیز خرید پیامکی با ارسال عدد ۱۹ به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۲۰۱۲۰ امکان پذیر است.

کد مطلب 3038415
حمید نورشمسی

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