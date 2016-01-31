مجموعه ۹ جلدی انتخاب صالحان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر انتشارات انقلاب اسلامی در آستانه‌ انتخابات دوره‌ پنجم خبرگان رهبری و دوره‌ دهم مجلس شورای اسلامی، مجموعه‌ کتابهایی را در موضوع انتخابات و با بهره‌گیری از بیانات رهبر معظم انقلاب (مدّظلّه‌العالی) تدوین و منتشر کرد.

این مجموعه شامل ۹ جلد کتاب است که هر کدام از آنها، سهمی را در تبیین نظریه‌ انتخاباتی معظّم‌له دارد.

بر اساس این گزارش سرفصلهای کتابهای مجموعه به شرح زیر است:

واجب سیاسی(بیان اهمیّت انتخابات، انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی)، راه و اصول امام(قدّس‌سرّه) (بازخوانی خطّ امام برای سنجش عیار احزاب و جریان‌های فعال در انتخابات)، خواب‌های بی‌تعبیر(شرح توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان برای انتخابات)، اصولگرای اصلاح‌طلب انقلابی(به منظور بازخوانی شاخصهای جریانهای وفادار به نظام)، مجری و ناظر(شرح وظایف وزارت کشور و شورای نگهبان)، همه با هم(شرح وظایف عموم مردم در انتخابات)، تکلیف نخبگان(شرح وظایف نخبگان و خواص در امر انتخابات)، ویژگی‌های نماینده‌ی صالح و الزامات داوطلبی(شرح وظایف نامزدها و بایدها و نبایدهای رفتاری آنان در ایام انتخابات).

این کتاب از طریق پایگاه اینترنتی انتشارات انقلاب اسلامی و نیز خرید پیامکی با ارسال عدد ۱۹ به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۲۰۱۲۰ امکان پذیر است.