۴۰ فروند بالگرد امدادی نیاز داریم/بودجه هلال احمر کامل تخصیص یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر احمدی گفت: با مساعدت دولت ۳ فروند بالگرد امدادی خریداریشده که با برنامهریزیهای صورت گرفته مقدمات خریداری ۶ فروند بالگرد امدادی دیگر نیز فراهمشده است.
وی افزود: در حال حاضر جمعیت هلالاحمر ۱۷ بالگرد امدادی در اختیار دارد که با توجه به تعداد استانهای کشور دستکم ۱۴ بالگرد دیگر برای پوشش همه استانها مورد نیاز است.
دبیرکل جمعیت هلالاحمر اظهار کرد: البته در نگاه کلان به این موضوع باید گفت که برای تأمین نیازهای امدادی کشور دستکم به ۴۰ فروند بالگرد امدادی نیاز داریم بطوریکه ۵ بالگرد برای موارد ضروری و مابقی در ستاد مرکزی هلالاحمر مستقر باشد.
وی درباره تأمین بودجه خرید بالگردهای امدادی نیز گفت: اگر بودجه سال آینده هلالاحمر به صورت کامل تخصیص یابد، بدون شک در سال آینده نیازهای هلالاحمر در این حوزه مرتفع خواهد شد و کمبود بالگرد امدادی را جبران خواهیم کرد.
احمدی خاطرنشان کرد: دولت نگاه ویژهای به جمعیت هلالاحمر دارد و امیدواریم در سال آینده با همین نگاه، شاهد ارتقای توان لجستیکی هلالاحمر برای امدادرسانی بهتر به مردم کشورمان باشیم.
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