۷۸۶ طرح همزمان با دهه فجر در استان قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر یکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در استانداری قزوین برگزار شد با تبریک دهه مبارک فجر اظهارداشت: دهه فجر یادگار امام راحل و فداکاری ملت غیور ایران در خلق حماسه ای ماندگار بود که نظیر ندارد.

وی افزود: خاطرات تلخ و شیرین این دستاورد عظیم که به لطف الهی نصیب ملت شد باید توسط اصحاب رسانه برای نسل جوان تبیین شود و دهه فجر بهترین فرصت برای یادآوری ارزشهای انقلاب است.

همتی بیان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی در این ایام عملکرد خود و کارهای انجام شده را به اطلاع مردم برسانند تا با ایجاد امید

و اعتماد زمینه افزایش نشاط و شادابی در جامعه فراهم شود.

استاندار قزوین گفت: باید کاری کنیم تا شور و نشاط زمان انقلاب به نسل امروز بازگو شود و از کسانی که به عنوان یاران انقلاب در پیروزی نظام نقش داشتند تجلیل شود و همه باید در جشنها مشارکت کنیم.

تبیلغات انتخابات با رعایت اخلاق باشد

وی بیان کرد: در آستانه انتخابات شاهد شروع تبلیغات داوطلبان هستیم اما انتظار داریم به جای تخریب رقیب با بیان برنامه ها و

توانمندی خود اخلاق را رعایت کنند و بدانند مردم فهیم ما با درک بالای خود اگر کسی در مسیر غر اخلاقی و غیر اسلامی گام بردارد با عکس العمل مردم در پای صندوق های رای مواجه خواهد شد.

استاندار تصریح کرد:نقش رسانه های استانی و ملی در تبیین ارزشهای اخلاقی در انتخابات از سوی داوطلبان و هواداران آنها تاثیرگذار است و همه باید بستر مشارکت حداکثری مردم را در این دوره از انتخابات فراهم کنیم.

همتی گفت: هر کسی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرد و تایید شد اگر با قانون گذاری آشنا باشد و تعهد و تخصص لازم را داشته باشد برای ما محترم است و می تواند در معرض رای مردم قرار گیرد و هر کسی رای آورد منتخب مردم است.

وی بیان کرد: امیدواریم با حضور منتخبان مردم مجلسی قوی و کارآمد شکل بگیرد و در خدمت مردم باشد.

استاندار قزوین با اشاره به اجلاس سراسری نماز در قزوین گفت: خوشبختانه با همکاری همه دستگاههای اجرایی اجلاس بیست و چهارم باشکوه خاصی برگزار شد و رسانه ها و مسئولان سنگ تمام گذاشتند و با افتخار این اجلاس را برگزار کردیم.

شرایط پسابرجام برای سرمایه گذاری در استان قزوین مناسب است

همتی بیان کرد: مذاکرات با به نتیجه رسیدن برجام کار بزرگی بود که شرایط را برای توسعه مناسبات با دیگر کشورها فراهم کرده و این موفقیت متعلق به نظام، رهبری و ملت و دولت است.

استاندار قزوین تصریح کرد: مذاکرات با هدایت رهبری و تدبیر دولت و حمایت ملت به نتیجه رسید و امروز با برداشتن تحریم ها که هزینه های نظام کاهش یافته و نگاه غلط به ایران اسلامی کنار زده شد در فضای جدید موقعت خوبی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور و استان فراهم شده که باید از آن استفاده کنیم.

همتی گفت: برای تحقق رشد هشت درصدی در کنار سرمایه گذاری نیازمند جذب ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور هستیم که باید یک دوره پیشرفت اسلامی را محقق کنیم و عمران و توسعه استان را رونق دهیم.

وی اضافه کرد:تلاش می کنیم تاجایگاه صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان حفظ شود و بااستفاده از نیروی انسانی ماهرو متخصص، دانشگاه و سبقه صنعتی و کشاورزی در قالب آمایش سرزمین این منطقه را برای جذب سرمایه گذاری مهیا کنیم.

همتی تصریح کرد: دعوت از هیئت های خارجی بهترین فرصت برای معرفی استان به سرمایه گذاران خارجی است و امیدواریم در این رفت و آمدهای هیئت های خارجی بتوانیم نیازهای خود را مطرح کرده و برای توسعه استان گام برداریم که در این راستا با فعال کردن پنجره واحد تسهیل در امور را فراهم خواهیم کرد.

استاندار بیان کرد:در راستای سیاست های دولت واگذاری طرح های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی در اولویت قرار داردو در استان نیز آمادگی کامل داریم تا از مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه ها استفاده کنیم.

رسانه ها مدیران را پاسخگو کنند

عالیترین مقام اجرایی استان اظهارداشت:رسانه های استان باید مدیران را پاسخگو کنند و با انعکاس مشکلات و کارهای بازمانده زمینه حل مشکلات و راه اندازی امور مردم را فراهم کنند.

ستاد سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی در استان فعال می شود

وی اضافه کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی جدی هستیم و در این راستا با فعال کردن ستاد سیاست گذاری و کارگروههای تخصصی بستر اجرایی شدن این کار مهم فراهم شود.

همتی بیان کرد: فعال شدن کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری، شورای گفتگو، شورای حفاظت آب از کارهایی است که در استان با جدیت پیگیری می شود.

استاندار یادآورشد: باید برای هر بخش مهمی از نیازهای استان نقشه راه تنظیم شود و با الهام از سیاست های اقتصاد مقاومتی به دور از هرگونه ابهامی بستر حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم کنیم.

صادارات استان تا یک میلیارد دلار هدف گذاری شود

همتی بیان کرد: در حال حاضر سالانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار کالا از استان صادرات می شود اما با توجه به ظرفیتهای موجود قادریم با هدف گذاری یک میلیارد دلاری این میزان صادرات را عملیاتی کنیم.

وی گفت: کاهش نرخ بیکاری از ۱۲.۶ به ۱۰.۶ بیانگر برنامه ریزی و کارهای انجام شده است اما امیدواریم با تلاش همه دستگاههای اجرای نرخ بیکاری را به هفت درصد برسانیم و زمینه اشتغال برای جوانان را فراهم کنیم.

افتتاح ۷۸۶ پروژه دهه فجر در استان قزوین

اسناندار قزوین در ادامه با اشاره به طرح های قابل افتتاح در ایام دهه فجر اظهارداشت: در استان قزوین ۷۸۶ طرح با ۴۶۵ میلیارد تومان آماده افتتاح در دهه فجر است که با بهره برداری از آنها زمینه اشتغال ۱۸۸۴ نفر در استان فراهم می شود.

وی افزود: ازمجموع طرح های یادشده ۶۳۹ طرح با ۲۱۷ میلیارد تومان در امور زیربنایی، ۱۲۱ طرح با ۲۰۹ میلیارد تومان دربخش اقتصادی، ۲۶ طرح در امور فرهنگی با ۳۹ میلیارد تومان در استان افتتاح می شود.

استاندار اظهارداشت: از مجموع طرح های یادشده ۶۰۸ طرح با ۲۳۰ میلیارد تومان در بخش دولتی، ۸۲ طرح با ۲۰۱ میلیارد تومان در بخش خصوصی، ۹۶ طرح در بخش مشارکتی با ۳۴ میلیارد تومان اعتبار است.

وی افزود: بهره برداری از طرح تکمیل مسکن مهر محمدیه، بیمارستان دولتی تاکستان و چندین واحد صنعتی بزرگ استان نیز که قرار بود با حضور معاون اول رئیس جمهوری در هفته پیش به بهره برداری برسد بدلیل سفر رئیس جمهوری به اروپا و لزوم حضور معاون اول در پایتخت به تعویق افتاد در ایام دهه مبارک فجر افتتاح می شود.

همتی بیان کرد: همچنین بهره برداری از ۴۹۰۰ واحد مسکونی در تقاط شهری و روستای استان نز در ایام دهه فجر در استان افتتاح می شود.