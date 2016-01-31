گردن آمریکا زیر ضربات انقلاب است/حمایت ما فقط معطوف به سوریه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع فرماندهان حاضر در اختتامیه رزمایش نیروی دریایی ارتش، با اشاره به دشمنی‌های چند دهه اخیر آمریکا و هم پیمانانش با انقلاب اسلامی ایران گفت: وقتی آنها در نبرد نظامی و درگیری فیزیکی و تن به تن راه به جایی نبردند، به این فکر افتادند که تاکتیک «ضربه از درون» را علیه انقلاب اسلامی عملی کنند که ان‌شاءالله در هفتم اسفند ماه، پتک سنگین ملت علاقمند به اسلام و انقلاب را در تمامی پیکره زنگ‌زده خود احساس خواهند کرد.

وی با بیان اینکه امروز انقلاب اسلامی مکلف به زمینه‌سازی ظهور حضرت حجت است، اظهار داشت: پیشتازی ایران در احیای تمدن جدید و والا که برگرفته از اسلام ناب محمدی است را شاهد هستیم که در این راه تمامی تهدیدات را با تکیه بر هدایت‌های پیامبرگونه و رهبری حضرت امام خامنه‌ای پشت سر خواهد گذاشت، حتی اگر این تهدید بخواهد خود را در قاعده سفیانی‌ها پیش ببرد و خیانت و تهدید را در درون کشور نهادینه کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: طی این ۳۸ سال هیچ گاه افولی در این حرکت شاهد نبوده‌ایم و اگر جلوه جدیدی از آن نمایان شده، همواره با ارتقای اقتدار و امنیت بوده و همین مولفه‌هاست که مستکبرین عالم را به انفعال کشانده است.

فیروزآبادی ادامه داد: اگر در زمان فعلی، قدرت مستکبرین عالم جمع شود و یک قدرت واحدی را تشکیل دهند قابل قیاس با انقلاب اسلامی نیست چراکه آنها با انواع روش‌ها و دلایل، قدرت و تدبیر و کنش‌گری ما را آزموده‌اند.

وی ادامه داد: قابلیتی که چنین توانی را به ایران داده، به برکت خون شهدا و مجاهدت سربازان فداکار امام خامنه‌ای عزیز است و جبهه استکبار همواره خواسته علیه این دستاورد، با انواع روش‌ها اقدام کند.

عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکا به عنوان شیطان بزرگ تصور نمی‌کرد که جمهوری اسلامی ایران بتواند در مقابل او بایستد و او را به هم‌آوردی بطلبد. آمریکا معتقد بود که بسیار راحت می‌تواند ما را آسیب‌پذیر کند اما قدرت ما بسیار فراتر از حد تصور آنها بود.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: قدرت امروز انقلاب اسلامی ایران نه تنها قابل مقایسه با اوایل انقلاب بلکه قابل قیاس با چند سال پیش نیز نیست و همین موضوع باعث شده تا دشمنان ما در راهبردهای خود تغییر علنی ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه منشاء همه اقدامات در منطقه آمریکا است و این قدرت ماست که آنها را به انفعال کشانده، افزود: امروز شاهدیم که آمریکا روند جدیدی برای رودررویی مستقیم با ما در پیش گرفته که حاکی از کنار کشیدن آنها و به میدان آمدن متحجرین و ترسویانی به مثابه عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی آنهاست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: آمریکا و عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی‌اش چون با شکست مواجه می‌شوند، در اقدام‌های بعدی‌شان با شدت بیشتری رفتار می‌کنند.

فیروزآبادی با بیان اینکه ما به غیر از شیطان بزرگ، هیچ کشور دیگری را در شرایطی که به عنوان تهدیدکننده جمهوری اسلامی ایران از آن یاد کنیم نمی‌بینیم، تصریح کرد: در وضعیت فعلی، کشورهایی که حرف می‌زنند بی‌شک دنباله‌رو آمریکا هستند و این اقدامات به هیچ وجه مستقل نیست.

وی ادامه داد: اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد اقدامی انجام دهد علیه شیطان بزرگ خواهد بود و مسئولان کشور نیز به درستی تشخیص می‌دهند که دشمن اصلی آنها کیست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ما در طول تاریخ انقلاب اسلامی همواره با این گونه موارد روبرو شده‌ایم اما امروز گردن شیطان بزرگ زیر ضربات ستبر و مدبرانه انقلاب اسلامی قرار دارد.

فیروزآبادی اظهار داشت: توانمندی‌های ما امروز به گونه‌ای در حوزه دریایی افزایش یافته که دشمن تنها اندکی از آن را می‌داند و از بخش اعظم و مهمی از آن غافل است.

وی گفت: آنچه امروز دشمن از توانمندی دریایی ما می‌داند همان مواردی است که خودمان خواسته‌ایم و بی‌شک بخش اعظم توانمندی‌های ما زمانی برای آنها محرز می‌شود که دیگر یا وجود نداشته باشند و یا فرصت واکنش از آنها سلب شده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان خود، در خصوص حوادث منطقه اظهار داشت: آنها می‌خواستند دولت قانونی و ضد صهیونیستی بشاراسد را در سوریه از بین ببرند اما پس از گذشت ۵ سال به نتیجه دلخواه نرسیدند و حالا علنی می‌گویند چون انقلاب اسلامی از دولت بشاراسد پشتیبانی می‌کند، ما به هدفمان نرسیدیم.

فیروزآبادی اظهار داشت: همین جا اعلام می‌‌کنم که این پشتیبانی‌ها فقط معطوف به سوریه نبوده و هر کجا که پیام انقلاب اسلامی به آنجا رسیده باشد از همین قاعده ثابت تبعیت می‌کند و مبنایی یکسان بر آن اعمال خواهد شد.

وی گفت: ما طی سال‌های طولانی حتی یک شبانه روز را برای توسعه آمادگی و دور نگه داشتن و ترساندن دشمن از دست نداده‌ایم و تمام این اقتدار ما ناشی از مجاهدت یاوران بی‌ادعای انقلاب و به برکت خون شهداست.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان اظهار داشت: به شما نوید می‌دهم که چشم‌انداز منطقه و بلکه جهان نشان می‌دهد ملت ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی با پیمایش روند پرشتاب توسعه، پایداری، پیشرفت و نقش‌آفرینی‌های سترگ و تعیین‌کننده در عرصه‌های بین‌المللی از جمله در حوزه دفاعی و تاثیرگذاری‌های مثبت در تضمین امنیت و صلح جهانی به الگویی نافذ، جامع و هدایت‌گر تبدیل و مزیت‌های خود را بیش از پیش در عرصه بازدارندگی و اقتدار دفاعی به منصه ظهور خواهد رساند به طور یکه هر گونه اندیشه تعدی و تعرض دریایی و زمینی به ایران اسلامی را از جبهه دشمنان انقلاب و نظام سلب کرده است.

سرلشگر فیروزآبادی گفت: من اعتقاد تام دارم که نیروی دریایی با تاکیدات مکرر فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر افزایش توان رزمی در عملیات مختلف و سرنوشت‌ساز و حماسی، توان و اقتدار خود را به منصه ظهور رسانده و مایه افتخار و بزرگی نظام شده است، بی‌شک شما دریادلان نیروی دریایی که با بکارگیری توانمندی‌های درونی کشور به عنوان یک نیروی راهبردی در حراست از مرزهای آبی انجام وظیفه می‌کنید موجب افتخار و بالندگی کشور هستید.

عضو شورای عالی امنیت ملی کشور در ادامه با اشاره به نقش اقتدار نیروی دریایی در سیاست دفاعی، دیپلماسی و امنیتی کشور خاطرنشان کرد: این روزها به نظر می‌رسد نیروی دریایی به خوبی سازماندهی شده و بهترین آموزش‌ها برای نیروهای آن در نظر گرفته شده است. علاوه بر این تجهیزات خوبی در اختیار دارید و به عنوان یک مدافع فعال در سیاست خارجی ایران نقش‌آفرینی می‌کنید. جمهوری اسلامی ایران نه تنها تهدیدی برای هیچ یک از کشورهای منطقه نیست، بلکه دوست و متحد کشورهای مسلمان منطقه است.

رئیس ستاد کل نیورهای مسلح همچنین در ارتباط با بازداشت تفنگداران متجاوز آمریکایی گفت: بازداشت تفنگداران متجاوز آمریکایی نشان داد که جمهوری اسلامی در حفاظت و حراست از امنیت ملی و تمامیت ارضی و آب‌های سرزمینی خود تعارف نداشته و قاطعانه برخورد می‌کند. پاسخ قاطعانه ایران به متجاوزین، شیخ‌نشین‌های خلیج فارس را که این روزها به دنبال نشان دادن نمایش مقابل ایران هستند را به این نتیجه خواهد رساند که آنها عددی محسوب نمی‌شوند، همزمان با این اقتدار قابل تحسین، خویشتنداری نیروی دریایی ایران در برابر اقدامات تحریک‌آمیز نظامیان ایالات متحده بار دیگر اثبات کرد که با وجود تبلیغات صورت گرفته از جانب رسانه‌های وابسته به لابی‌های عبری و عربی، تهران نه فقط عامل بی‌ثباتی در منطقه نیست، بلکه با حفظ آرامش، کوشش می‌کند مانع هرگونه درگیری غیرضروری در خلیج فارس شود.

وی خاطر نشان کرد: ماجرای توقیف و آزادی قایق تفنگداران آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هر چند به ظاهر تنها طی ۲۱ ساعت خاتمه یافت، بی‌تردید در پس دقایق آن رازها و درس‌های بسیاری نهفته است. هوشیاری و اقتدار نیروی دریایی کشور بی‌شک مایه مباهات مدیران نظام و همه ایرانیان است و خاطر ایرانیان را از اینکه هیچ قدرتی با وجود اقتدار دریایی نمی‌تواند به راحتی به مرزهای سرزمینی و آبی ایران تعدی کند را آسوده می‌سازد.

سرلشگر فیروزآبادی با بیان اینکه این حادثه چه خطا و چه تعهد، یک آزمایش بود برای محک زدن توان نفوذ رخنه‌ای در ایران، تصریح کرد: بنابراین این اقدام نشان داد آمریکا این توان را ندارد و یک نماد ذلت در اراده نفوذ آمریکا بود که دلیرمردان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان دادند که تا کجا اقتدار دارند، اینها گفتند اشتباها آمدیم، ما هم در مقام اثبات تعهد نیستیم، اما این قبیل جریان‌هایی که اتفاق می‌افتد، یک آزمایشی برای نفوذ رخنه‌ای آمریکا در برابر قدرت ایران هست. خلیج فارسی که آنها با ناوگانشان فکر می‌کنند، تنها میدان یکه‌تاز آنها است و در عین حال، دو قایق با تفنگداران آمریکایی مجهز به قوی‌ترین و مدرن‌ترین مسلسل‌ها در مقام مقابله وارد آب‌های ایران شدند، حساب نمی‌کردند. یک مرتبه خودشان را در محاصره نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ایثارگرانی ببینند و قیافه پرصلابت این قهرمانان آنان را وحشت‌زده کرد به گونه‌ای که بی‌اختیار دست‌هایشان روی سر گذاشتند و عذرخواهی کردند و اینک رزمایش ولایت ۹۴ نیروی دریایی ارتش در سواحل مکران و دریای عمان که اقتدار و آمادگی دریادلان ارتش قهرمان را در میدان اراده و عمل با موفقیت به پایان می‌رساند.

عضو شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: توصیه پایانی و اقتدارآفرین دیگر که مکمل این حرکت رو به جلو است انتخابات پیش‌رو است که به سهم خود، اتفاقی بزرگ و عرصه‌ای مهم و صحنه‌ای حساس است که همان قدر که می‌تواند استقلال و آبادی و آینده روشن این سرزمین را تضمین کند، از بزنگاه‌هایی است که دشمنان برای نفوذ به مراکز حساس و تعیین‌کننده و ضربه زدن و تحقق اهداف خود به آن دلبسته و امیدوارند و سعی می‌کنند مثل هر صحنه و اتفاق دیگری با نقشه‌های ظریف و موذیانه و تدارک گسترده اما پنهان، در آن نقش‌آفرینی کنند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پایان با تبریک فرا رسیدن یوم‌الله دهه فجر بیان داشت: والفجر، قسم به طلوع نور، آغاز جشن و شادی ملت مسلمان ایران در فرا رسیدن انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر بر شما سربازان امام زمان علیه‌السلام مبارک و پرمیمنت باد. حضرت امام خمینی(ره) می‌فرمایند این انقلاب نهضتی است در تداوم نهضت انبیاء (علیهم‌السلام) به ویژه نهضت انسان‌ساز و عدالت‌محور پیامبر خاتم(ص)، تعبیری که برای اثبات درستی آن دلایل گوناگون و شواهد بسیار در دست هست، برای نمونه مقایسه «دشمنان» آن نهضت و این انقلاب، چه دشمنان درونی (نفاق و تحجر و التقاط و کژفهمی و...) و دشمنان بیرونی (رژیم استکبار) که هر دو در مقابل انقلاب، سال‌ها، میلیاردها دلار هزینه کردند و امروز نادم و پشیمان به دنبال راه فرار دیگری می‌گردند، راهی دیگر و فریبی دیگر که هیچگاه تاثیری نخواهد داشت.