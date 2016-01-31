به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانهای شهرداری اصفهان، در ایام سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، شهرداری اصفهان در نظر دارد برنامههای متعددی را با مشاركتهای مردمی در سطح شهر اجرا كند.
جشنواره اصفهانیها در جشن پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان «ایرانیام»، شاخصترین ویژه برنامه شهرداری اصفهان در ایامالله دهه فجر است که در مناطق مختلف و پارکهای سطح شهر برگزار میشود.
نورپردازی سطح شهر، نصب پرچم جمهوری اسلامی و آذینبندی میادین، چهارراهها و خیابانهای اصلی، فضاسازی و تبلیغات شهری، ایستگاه صلواتی، مسابقات فرهنگی - ورزشی و برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب نیز از جمله مهمترین برنامههای شهرداری در دهه فجر است.
برخی از مهمترین برنامههای فرهنگی شهرداری در ایام دهه فجر که در محلات مختلف و مراکز گوناگون سطح شهر برگزار میشود به شرح زیر است:
نمایشگاه عکس انقلاب و تجلیل از پیشکسوتان انقلاب در این ایام دهه فجر در مسجد قدس.
برگزاری ویژه برنامه سوئیت سمفونی انقلاب از ۱۹ الی ۲۱ بهمنماه در فرهنگسرای کوثر.
برگزاری همایش دوچرخهسواری ۲۰۰ نفره در روز ۲۲ بهمنماه از منطقه ۸ اصفهان تا میدان امام (ره).
برگزاری جشن بزرگ و ایستگاه مردمی انقلاب در ایام دهه فجر در محلات مختلف شهر در روز ۲۱ بهمن ماه در کانون محبان صاحبالزمان (عج) رودکی و صحن امامزاده محمد.
برگزاری ویژه برنامه جشن پایداری انقلاب در ورزشگاه مارچین و مسجدالائمه.
اجرای یكصد سال موسیقی سمفونی انقلاب، ۱۷ الی ۱۹ بهمنماه در سالن رودکی ملکشهر.
اجرای انقلابی دركنار اجرای نمایشهای كودك در روزهای ۱۲ الی ۱۴ و ۱۷ الی ۲۱ بهمن در هنرسرای خورشید.
برنامهریزی برای اجرای ۲۰ تئاتر کودک در سه نقطه شهر اصفهان از ۱۲ الی ۲۱ بهمن.
برپایی شب شعر انقلاب در تاریخ ۱۷ بهمنماه در مجموعه فرهنگی قلمستان همچمنین جشن ویژه سههزار نونهال برگزیده در خانه انقلاب و ولایت.
برگزاری تور بازدید از اماکن تاثیرگذار در تهران ویژه دانشآموزان، دانشجویان، طلاب و تشکلها، برپایی سلسله نشستهای ویژه جوانان شامل سخنرانی حجتالاسلام مهدوی ارفع، دکتر حسن عباسی و جواد لاریجانی در خانه انقلاب و ولایت.
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