۶۵۰ برنامه در سمنان برگزار می شود/افتتاح ۵۸ پروژه با آغاز دهه فجر

به گزارش خبرنگارمهر، سید عباس دانایی پیش از ظهریکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل فرمانداری سمنان، ضمن تشریح برنامه های دهه فجر اظهار داشت: به منظور تجدید بیعت با اهداف و آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری و شهدای گرانقدر، مراسم آغازین ایام‌الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از گلزار شهدای سمنان آغاز خواهد شد.

وی با اعلام این مطلب گفت: رژه موتورسواران، کاروان تاکسی‌رانان، ۱۰جشن بزرگ انقلاب در ۱۰ مسجد، کاروان شادی در مدارس، مسابقات کشوری دارت، مسابقات کشوری سنگ‌نوردی، مسابقات جام فجر، رالی خانوادگی، مراسم میهمانی لاله‌ها، یادواره شهدا، برپایی نمایشگاه‌های عکس، کتاب و ... از مهمترین این برنامه‌ها هستند.

افتتاح ۵۸ پروژه همزمان با آغاز دهه فجر در شهرستان سمنان

فرماندار سمنان، ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در جشن‌های انقلاب، خاطرنشان کرد: تلاش شده که برنامه‌های امسال علاوه بر تنوع بیشتر، دربرگیری بیشتری داشته و در مناطق، روستاها و محلات و بخش‌های مختلف شهرستان توزیع شوند.

دانایی به حضور وزیر دفاع در روز ۲۲ بهمن در شهر سمنان اشاره داشت واظهار کرد: مسیر راهپیمایی برای بهتر و تنوع تغییر خواهد کرد.

وی از افتتاح ۵۸ پروژه همزمان با ایام الله دهه فجر در این شهرستان خبر داد و افزود: از این تعداد ۴۷ پروژه با اعتبار ۳۳ میلیارد و ۸۷۱ میلیون تومان در بخش دولتی و دستگاه های اجرایی و۱۱ پروژه با اعتبار ۹۷ میلیارد و ۱۲۶ میلیون تومان در بخش سرمایه گذاری خصوصی است.

افتتاح ۳ پروژه بهداشت سمنان با حضور وزیر بهداشت

مقام عالی دولت در شهرستان سمنان همچنین از حضور وزیر بهداشت و درمان در این شهرستان خبر داد و گفت: سه پروژه بهداشت و درمان با حضورسیدحسن قاضی‌زاده هاشمی افتتاح می شود.

دانایی به کلنگ زنی نمایشگاه دائمی صنایع دستی با حضورمسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در ایام الله دهه فجر اشاره داشت وافزود: دومدرسه ۱۲و۹ کلاسه نیز در سمنان افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به افتتاح همزمان ۱۶ پروژه شهرداری سمنان، یادآور شد: این پروژه‌ها با اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسند.

وزیر دفاع دولت یازدهم به سمنان می آید

فرماندار شهرستان سمنان، از سفر معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور به سمنان در ۱۵ بهمن‌ماه خبر داد و گفت: با حضور سلطانی‌فر بزرگترین هتل پنج ستاره استان و مجموعه پارک آبی به بهره‌برداری می‌رسد و علاوه بر آن چندین برنامه جانبی نیز برگزار خواهد شد.

دانایی همچنین از سفر وزیر دفاع کابینه دولت دکتر روحانی به سمنان خبر داد و گفت: سردار دهقان به عنوان سخنران مراسم ۲۲ بهمن در مرکز استان به سخنرانی می‌پردازد.

وی با بیان اینکه پروژه‌ها دهه فجر فردا ۱۲ بهمن‌ماه به صورت همزمان در شبستان امامزاده یحیی(ع) با حضور استاندار سمنان افتتاح می شوند، افزود: افتتاح ساختمان پزشکان بوعلی سمنان، ۱۸ پروژه برق‌رسانی، مجموعه بزرگ پارک آبی سمنان، یک پروژه هواشناسی، افتتاح ساختمان دیوان محاسبات، یک پروژه شرکت شهرک‌های صنعتی، چهار پروژه جهادکشاورزی و دامپزشکی، دو پروژه راه و ترابری شامل بهسازی محور دامغان-سمنان و تعریض هشت کیلومتر از محور سرازیرکوهپایه، ۱۶ پروژه مدیریت شهری و... از مهمترین این پروژه‌ها هستند.

برجام بیانگر استقامت و صبوری ملت ایران

فرماندار شهرستان سمنان همچنین به پیروزی و دستاورد بزرگ و بی نظیر نظام مقدس جمهوری اسلامی در برجام و رفع تحریم های ظالمانه و غیر انسانی اشاره داشت وگفت: این پیروزی بر پایه حمایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تجربه، تلاش و هوشمندی ریاست جمهوری اسلامی ایران، و تیم مذاکره کننده ومجاهدت های شبانه روزی سرداران عرصه دیپلماسی است.

دانایی ادامه داد: باید این پیروزی که بیانگر استقامت و صبوری ملت عزتمند، غیور و صلح طلب ایران و نمود واقعی حمایت مردم از آرمان ها و اصول و ارزش‌های انقلابی اسلامی است هم در جشن های دهه فجر دیده شده است.