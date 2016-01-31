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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۰۹

هفته بیستم لیگ برتر والیبال؛

پیروزی بانک سرمایه در زمین کاله/ برد پیکان و شکست شهرداری ارومیه

پیروزی بانک سرمایه در زمین کاله/ برد پیکان و شکست شهرداری ارومیه

تیم های مدعی بانک سرمایه و پیکان در هفته بیستم لیگ برتر والیبال برابر حریفان خود پیروز شدند و شهرداری ارومیه شکست سنگینی را متحمل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز یکشنبه پی گرفته شد که در یکی از دیدارهای مهم تیم بانک سرمایه در زمین کاله مازندران پیروز شد تا با ۱۸ برد صدرنشینی خود را تثبیت کند.

تیم پیکان هم که به گنبد سفر کرده بود مقابل میزبان سختکوش خود به برتری دست یافت. این هفدهمین برد پیکان بود و جایگاه این تیم را در رده دوم جدول تثبیت کرد.

اما تیم شهرداری ارومیه نیز در جدال خارج از خانه مقابل شهرداری تبریز شکست سنگینی را متحمل شد و حتی یک ست هم نتوانست برنده شود.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* کاله مازندران یک - بانک سرمایه ۳ (۲۳ - ۲۵، ۲۶ - ۲۴، ۲۲ - ۲۵ و ۲۲ - ۲۵)
* جواهری گنبد صفر - پیکان تهران ۳ (۲۰ - ۲۵، ۱۶ - ۲۵ و ۱۹ - ۲۵)
* شهرداری تبریز ۳ - شهرداری ارومیه صفر (۲۵ - ۲۳، ۲۵ - ۲۳ و ۲۵ - ۲۲)
* سایپا ۳ - آلومینیم  هرمزگان صفر (۲۵ - ۱۸، ۲۵ - ۲۱ و ۲۵ - ۱۷)
* ثامن الحجج ۳ - آرمان اردکان ۲ (۲۳ - ۲۵، ۲۵ - ۱۷، ۲۵ - ۱۶، ۲۰ - ۲۵ و ۱۵ - ۱۳)

کد مطلب 3038442

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