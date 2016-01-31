۵ هزار مددجو کمیته امداد خدمات مشاوره دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان، ابوالقاسم رستگار با بیان اینکه پنج هزارو ۵۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد این استان از خدمات مشاوره دریافت کردند، افزود: این افراد به صورت گروهی، فردی و یا راهنمایی از خدمات مشاوره کارشناسان این نهاد بهره مند شده اند.

وی بیان کرد: در مجموع ۴۵۰ جلسه مشاوره برای این افراد برگزار شد که ۱۲۰ نفر از آنان به مراکز مشاوره خارج از کمیته امداد معرفی شدند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان چهارمحال و بختیاری گفت: از این افراد ۶۰ نفر هم به صورت رایگان از خدمات مراکز مشاوره بهره مند شدند.