انتخابات فرصتی برای حضور تمام سلایق است

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار ظهر شنبه در نشست خبری با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار کرد: موفقیتهای بزرگ را باید بازنشر دهیم.
وی بابیان اینکه ایران در حوزه دیپلماسی امسال در دنیا درخشید، گفت: توانستیم اهداف بزرگ را به کرسی بنشانیم و حرف منطقی را به اثبات برسانیم.
وی با اشاره به پروژه ایران هراسی برخی کشورها درگذشته گفت: امروز همان کشورها ایران اسلامی را کشوی مهم در منطقه میدانند.
وی بابیان اینکه حل بسیاری از معادلات سیاسی در منطقه بدون حضور ایران میسر نیست، تصریح کرد: باید توجه ویژه به تصمیمات دیپلماسی و موفقیتهای در این حوزه شود.
وی با اشاره به اینکه ایران در تمامی عرصهها سرآمد برای کشورها است، بیان داشت: حضور تیمهای مختلف اقتصادی از کشورهای مختلف به ایران را داریم و برای همکاریها باید از این فرصت استفاده کرد.
وی با تأکید بر اینکه باید ظرفیتها و موفقیتهای بهدستآمده موردتوجه ویژه رسانهها قرار گیرد، ادامه داد: با انعکاس هرچه بیشتر این موفقیتها باید زمینههای ایجاد نشاط، امید و شادابی در جامعه فراهم شود.
وی با اشاره به در پیش رو بوده دو واقعه مهم انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در سال جاری بیان کرد: دولت وظیفه دارد زمینه برگزاری انتخابات قانونمند را با ایجاد نشاط و شادابی و زمینه حضور حداکثری مردم در این انتخابات فراهم کند.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شورای نگهبان بر اساس قانون تصمیمگیرنده نهایی برای حضور افراد است، گفت: امیدواریم شورای نگهبان بهگونهای بررسی کند که افراد بیشتری برای حضور قانونمند در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند.
کاندیداها بر مدار قانون عمل کنند
وی بابیان اینکه کاندیداها نیز باید برمدار قانون رفتار کنند، ادامه داد: افرادی که میخواهند به حوزه مجلس راه پیدا کنند و وضعکننده قانون باشند خود باید عامل به عمل قانون باشند.
وی با تأکید بر اینکه کاندیداها وعدههای غیرقابل تحقق به مردم ندهند، گفت: مسائلی که در حوزه وظایف نمایندگان نیست را برای مردم عنوان نکنند که توقع ایجاد شود.
وی بابیان اینکه فرمانداران بعد از تائید صلاحیتها بایدها و نبایدها را برای کاندیداها اعلام کنند، افزود: معدل استان خراسان جنوبی در ۹ انتخابات گذشته ۲۰ درصد بالاتر از متوسط کشوری بوده است.
وی بیان داشت: امید است بار دیگر با حضور گسترده مردم در انتخابات پیش رو، برگ زرین دیگری بر اوراق پرافتخار ایران اسلامی افزوده شود.
وی با اشاره به اینکه رعایت حقوق دیگران باید بهعنوان یک اصل مهم اخلاقی موردتوجه قرار گیرد، افزود: وحدت و پرهیز از تفرقه و دودستگی از مهمترین رموز موفقیت است.
وی به شعار سال با عنوان همدلی و همزبانی دولت و ملت اشاره کرد و ادامه داد: انتخابات باید تجلی عینی تحقق نامگذاری سال جاری باشد.
وی با اشاره به اینکه انتخابات فرصتی برای حضور تمامی سلایق است، ادامه داد: بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات باید همه در کنار هم از همه توانمندی و قابلیتها برای توسعه و آبادانی استان استفاده کنند.
وی در ادامه بر توسعه زمینههای سرمایهگذاری در استان تأکید کرد و افزود: باید از ظرفیتها و قابلیتهای مناسب سرمایهگذاری در استان استفاده کرد.
وی بابیان اینکه درزمینهٔ توسعه اقتصادی استان باید روابط تجاری استان با کشورهای همسایه نیز افزایش یابد، بیان داشت: ایجاد نمایندگی وزارت خارجه ظرفیت بزرگی برای توسعه روابط بوده است.
وی بیان داشت: خراسان جنوبی میتواند بهعنوان یکی از استانهای مطرح و پیشرو در شرایط پسا تحریم نقش خود را توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری و رونق تجارت خارجی ایفا کند.
لزوم ایجاد برند برای محصولات استان
وی بابیان اینکه در حوزه معدنی باید زمینه فراوری محصولات را فراهم کنیم، گفت: باید برای محصولات استان برند ایجاد کنیم.
وی از اختصاص اعتباری بالغبر ۲۰۰ میلیارد ریال بهمنظور اجرای طرحهای اشتغالزایی روستایی با مشارکت روستائیان اشاره کرد و افزود: در حوزه سرمایهگذاری خصوصی تاکنون ۵۱۵ میلیارد تومان در صنعت و کشاورزی استان سرمایهگذاری شده است.
وی از خرید ۲۱ هزار تن گندم باقیمت تضمینی خبر داد و افزود: در این راستا ۲۴.۵ میلیارد تومان به کشاورزان پرداختشده است.
وی بر توسعه فضای کسبوکار در استان با توجه به فضای ایجادشده در سطح ملی و بینالمللی مورد تأکید کرد و افزود: در حوزه کارآفرینی ۸۸ میلیارد تومان در قالب ۵۰۰ طرح امسال پرداختشده است.
وی با اشاره به توزیع ۲۱ میلیارد تومان بین دهیاریهای استان گفت: برای تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان نیز مجوز دهیاری اخذشده است.
۴۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در خراسان جنوبی
وی با اشاره به اعتبارات عمرانی سال ۹۵ گفت: ۱۵۵ میلیارد تومان در لایحه بودجه در قالب اعتبارات عمرانی پیشبینیشده است.
وی بیان داشت: اعتبارات جاری سال آینده نیز ۱۶۴ میلیارد تومان پیشبینیشده است.
وی بابیان اینکه خراسان جنوبی رتبه ۱۹ کشور در نرم دریافت اعتبارات کسب کرده است، ادامه داد: ۲۲۳ میلیارد تومان درآمد استانی برای استان خراسان جنوبی پیشبینیشده است.
وی در خصوص سرمایهگذاری خارجی در استان نیز گفت: از سال ۸۵ تاکنون در حوزه سرمایهگذاری خارجی ۴۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری شده که ۳۳ میلیون دلار آن مربوط به سال ۹۴ است.
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