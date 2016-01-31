نباید جامعه رادچار چالش جنسیتی کنیم/مسئولیت زن محدود به خانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، شیرین احمدنیا در نشست خبری کمیته علمی همایش ملی «زنان، اعتدال و توسعه» با بیان اینکه اکنون حوزه زنان به مسئولیت خانه و خانواده محدود نیست، تصریح کرد: امیدواریم در سطوح مختلف شاهد برقراری تعادل و نگاه اعتدال گرا در حوزه زنان باشیم.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باید مشارکت نیمی از جامعه را پذیرا باشند، افزود: باید بر حضور فعال زنان در عرصه های مختلف تاکید شود تا مشارکت آنان افزایش یابد.

وی که مدیریت یکی از پنل‌های تخصصی این همایش را بر عهده دارد، با بیان اینکه اعتدال یک ضرورت است که جامعه جهانی نیز به آن نیازمند است، گفت: رئیس جمهوری کشور در چارچوب این شعارها کار خود را آغاز کرده است و هرچه می‌گذرد نشان داده می‌شود که پایبندی به این شعار می‌تواند سودآوری داخلی برای ما داشته باشد و در عرصه جهانی هم زمینه‌های تعامل و هم‌گرایی را ایجاد کند.

احمدنیا خاطرنشان کرد: مقالاتی که در کارگروه‌های تخصصی این همایش ارائه می‌شود ضرورت جامعه است و تلاش ما این است که جامعه را دچار چالش جنسیتی نکنیم با وجود این باید نگاه ابزاری به زن از بین برود و نگاه اسلامی که معتقد به کرامت زن است حاکم شود. توسعه پایدار از محورهای دیگری است که در مقالات روی آن تکیه شده و امیدوارم به صورت اجرایی در اختیار مسئولان قرار بگیرد.