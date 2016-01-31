پنتاگون خواستار احترام روسیه به حریم هوایی ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، در پی ادعای ترکیه مبنی بر نقض حریم هوایی این کشور توسط جنگنده روسی، وزارت دفاع آمریکا از روسیه خواست به حریم هوایی ترکیه احترام بگذارد.

مارک رایت سخنگوی پنتاگون در این خصوص گفت: ایالات متحده آمریکا در کنار ناتو همبستگی خود را با ترکیه اعلام می دارد و از روسیه می خواهد به حریم هوایی این کشور احترام بگذارد و اقداماتی را که موجب تشدید بی ثباتی در منطقه می شود را متوقف کند.

روز جمعه وزارت خارجه ترکیه با طرح این موضوع که جنگنده روس حریم هوایی این کشور را نقض کرده اقدام به احضار سفیر روسیه در آنکارا کرد. این در حالی است که روسیه این ادعا را رد می کند.

در پی این حادثه گزارش ها حکایت از آماده باش پایگاه های هوایی ترکیه در مرزهای جنوبی این کشور دارد.