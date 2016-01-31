به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیمی ظهر یکشنبه در شورای اداری شهرستان بوشهر با گرامیداشت دهه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۸۵ پروژه با مبلغی بالغ بر ۱۴۱میلیارد و ۳۱۶ میلیون تومان به بهره‌برداری و همچنین ۱۲پروژه نیز با اعتبار ۱۸ میلیارد آغاز می‌شود.

وی با اشاره به ساخت دهکده گردشگری در شهر بوشهر، افزود: عملیات این دهکده در چندماه گذشته آغاز شده و فاز اول آن با مبلغی بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان رو به پایان است.

فرماندار بوشهر با اشاره به خدمات دولت تدبیر و امید عنوان کرد: فرجام برجام یکی از کارهای با ارزش دولت بود که علی‌رغم فشارهای دشمنان خارجی و بی‌مهری‌های برخی افراد در داخل کشور به نتیجه رسید.

ابراهیمی با اشاره به مصوبات سفر استانی رئیس جمهور در استان بوشهر گفت: دو مصوبه که نیاز اساسی شهرستان و مردم بود در این سفر در دستور کار قرار گرفت که اکنون روند اجرایی آن آغاز شده است.

وی در خصوص تعداد شعب در انتخابات پیش رو در شهرستان بوشهر از برپایی ۱۲۱ شعبه و فعالیت سه هزار نفر در شعب خبر داد و بیان کرد: برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات به همراهی و همکاری همکاران و ادارات نیازمند هستیم.

ابراهیمی خطاب به مدیران ادارات در خصوص عدم اختصاص اموال دولتی برای تبلیغات خاطرنشان کرد: با رعایت اصل امانت ‌داری و بی‌طرفی می‌توانیم شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات باشیم.

فرماندار بوشهر با سفارش به کاندیداهای انتخابات بر رعایت اصول اخلاقی در زمان تبلیغات، افزود: آرایی که با بی اخلاقی به دست بیاید شایسته نظام اسلامی نیست.

وی گفت: لازمه حضور حداکثری در انتخابات بیان آزادانه نظرات و دیدگاه‌ها و حضور همه جناح‌ها در صحنه است.