به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف درباره برقراری دوباره بانک‌های ایرانی به شبکه بین المللی سوئیفت گفت: همانطور که پیش از سفر به ایتالیا گفته بودم سوئیفت تا روز یکشنبه می تواند برقرار شود، اعلام می کنم که اتصال سوئیفت از فردا دوشنبه حاصل می‌شود، البته بانک‌ها یکی دو روز برای نصب نرم افزار آن کار لازم دارند.

وی گفت: ۹ بانک ما سوئیفت نداشت که به این ترتیب اتصال سوئیفت آنها حاصل می‌شود اما بانک‌های غیر تحریمی ما سوئیفت داشتند و از روز اجرای برجام از آن استفاده می‌کردند.

در گشایش ال سی هیچ بانکی مشکل ندارد

ولی الله سیف افزود: از فردای روز برجام گشایش‌های ال سی انجام می شد و رئیس کل بانک مرکزی گفت با توجه به وضع سوئیفت هیچ بانک ایرانی در گشایش ال سی مشکلی ندارد.

وی گفت: البته برخی می‌گفتند که چطور در روز یکشنبه که در اروپا تعطیل است ال سی ها انجام شده که باید گفت در روز یکشنبه ال سی های ما در بانک‌های منطقه حاشیه خلیج فارس که همه بانک‌ها باز هستند انجام شد و بخشی از ال سی ها فردای آن روز در بانک‌های کشورهای اروپایی دریافت شد.

ماموریت خاص در سفر به ایتالیا و فرانسه

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به همراهی خود با رئیس جمهور در سفر به ایتالیا و فرانسه گفت:‌ در این سفر یک مسئولیت و ماموریت خاص را پیگیری می کردم.

ولی اله سیف افزود: حل و فصل مسائل بدهی بانک‌های ایرانی و موسسات بیمه صادراتی این دو کشور، اصلی ترین موضوع این ماموریت بود.

وی گفت : با توجه به شرایط پس از برجام و رفع تحریم‌ها و شروع عملیات بازرگانی و بانکی با کشورهای اروپایی باید تکلیف بدهی های بانک‌های ایرانی با شرکت‌های بیمه صادراتی ساچه ایتالیا و کوفس فرانسه تعیین تکلیف و رفع ابهام می شد.

سیف اظهارداشت: طی تماس با این دو موسسه بدهی های بانک‌های ایرانی رفع مغایرت و تفاهم نامه تسویه حساب آنها نهایی شد.

وی با بیان اینکه در مذاکرات خود با این دو شرکت بیمه ای آنها اصرار داشتند که به خاطر دیرکرد بازپرداخت بدهی های بانک‌های ایران و اقساط معوق، بهره و سود گرفت شود، گفت: طرف ایرانی به هیچ وجه قبول نمی‌کرد که سود محاسبه شود، زیرا عدم پرداخت بدهی ها به دلیل قصور بدهکار نبود بلکه به خاطر تحریم‌ها بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: باوجود فشار طرف مقابل آنها مجاب شدند که هیچ نوع سودی محاسبه نشود و از زمان سررسید تا زمان بازپرداخت که قرار است در سال ۲۰۱۶ طی سه قسط پرداخت شود، هیچ سودی به بدهی های معوق بانک های ایرانی تعلق نگیرد. با این اقدام فضا برای انجام قراردادهای جدید مهیاست.

سیف افزود‌: بعد از این اقدام امیدواریم در جلسه فوریه که موسسات بیمه صادراتی دنیا در آن گردهم می آیند و معروف به کمیته برن است، رتبه جدید ایران مشخص شود. تعیین تکلیف جدید رتبه ایران می‌تواند بر اساس شرایط رو به رشد کشور تعیین شود و هرچه رتبه کشوری بهتر باشد، در سود فاینانس‌های خارجی موثر خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در مذاکراتی که در ایتالیا داشتم، قرار شد بلافاصله بانک مرکزی این کشور برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حساب کارگزاری باز کند. سیف افزود: به این ترتیب ما به شبکه بانک‌های اروپایی متصل می شویم.

وی گفت: سامانه تارگت تور این امکان را به ما می دهد که بتوانیم از طریق این حساب این ارتباط را برقرار کنیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سفر به ایتالیا همچنین درباره همکاری های فنی وتخصصی با بانک مرکزی ایتالیا مذاکره کرده است، افزود: با توجه به استانداردهای روز بانکداری و ضرورت هایی که وجود دارد قرار شد که همکاری های فنی و آموزشی بین بانک مرکزی دو کشور شروع شود.

وی اظهارداشت: تشویق بانک‌های تجاری دو کشور برای برقراری روابط کاری مناسب با هم از دیگر محورهای مذاکرات ما در ایتالیا بود. سیف با بیان اینکه طرف ایتالیایی نظر بسیار مثبتی در این مذاکرات داشت، گفت: این جلسات بسیار خوب و مثبت بود و زمینه ساز برقراری ارتباط کامل برای آینده خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مذاکرات خوب و سازنده خود با رئیس کل بانک مرکزی فرانسه در جریان سفر رئیس جمهور به این کشور گفت: وی قول داد همکاری خیلی جدی با بانک مرکزی ایران داشته باشد.

سیف افزود: بحث مقررات ضد پولشویی در فرانسه با سختی بیشتر رعایت و کنترل می شود، زیرا بانک‌های فرانسوی در زمان تحریم از طرف آمریکایی ها متحمل میلیاردها دلار جریمه شده اند، بنابراین کاملا محتاطانه عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه قرار شد استانداردهای ضدپولشویی در کشور ارتقا یابد، خاطرنشان کرد: این موضوع منجر به خروج ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار در مقررات ضدپولشویی می شود و کمک آنها می تواند خیلی مفید باشد.

سیف با بیان اینکه قرار است در این هفته اطلاعاتی را در همین زمینه برای ما بفرستند که همکاران ما روی آن کار کنند، ادامه داد: کمک آنها در این زمینه می تواند خیلی مفید باشد.

وی از تشویق بانک مرکزی فرانسه برای همکاری های فنی با بانک مرکزی کشورمان خبر داد و گفت: افتتاح حساب کارگزاری در فرانسه و فعال کردن آن منوط به خروج اسم ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سفر به ایتالیا و فرانسه جلسه خوبی با بانک های بزرگ این دو کشور نیز داشته است، افزود: در ایتالیا دیدار خوبی با بانک یونی کریدیت ایتالیا که از بانک های بزرگ این کشور است انجام دادیم که این بانک ابراز علاقه برای برقراری روابط کارگزاری با ایران کرد و ما فرم های مربوطه را مبادله کردیم.

سیف با بیان اینکه مدیو بانک ایتالیا در زمینه سرمایه گذاری و مدیریت ثروت تخصص دارد، اظهارداشت: این بانک علاقه مند است در جنبه های تخصصی خود در ایران همکاری کند.

وی از جلسه با مدیریت انجمن بانکداران ایتالیایی خبر داد و افزود: آنها از بنده دعوت کردند که در جلسه بانکداران ایتالیایی شرکت کنم و اعلام آمادگی کردند که یک هیات از بانکداران ایتالیایی به ایران سفر کنند تا با بانک های ما مذاکره و روابط بانکی را برقرار کنند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: بانک کریدیت اکری کول فرانسه که سابقه طولانی همکاری با ایران دارد نیز باوجود احتیاج هایی که در آغاز همکاری با ما دارد اعلام آمادگی کرد که در فضای شفاف کارها را شروع کند.

سیف افزود: در این دیدار توضیح دادم که قانون ویژه مبارزه با پولشویی در مجلس ایران تصویب شده و مراحل نهایی را طی می کند و کمک خواهد کرد تا بتوان هرچه زودتر پیش نیاز خروج از فهرست کشورهای غیرهمکار بوجود آید.

وی از مذاکره خود با بانک نسبتا بزرگ سی آی سی فرانسه خبر داد و گفت: تولیدکنندگان عمده فرانسوی عضو این بانک هستند و بسیار علاقه مند به همکاری با ایران هستند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در مذاکره با بانک سوسیت جنرال فرانسه که در قدیم ارتباط خوبی با ما داشته آنها اظهار علاقه مندی کردند که همکاری را شروع کنند منتهی به خاطر جریمه های قبلی قدری احتیاط می کنند.

سیف گفت: قرار شد در مذاکرات وزارت امورخارجه ما با سازمان های ذیربط آمریکایی موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا آنها به همکاری با بانک های ایران بپیوندند.

وی حضور طیف وسیع کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور در سفر رئیس جمهور به دو کشور ایتالیا و فرانسه را از ویژگی های بارز این سفر برشمرد و افزود: آنها ارتباطات خوبی حتما با همتایان فرانسوی و ایتالیایی خود داشتند و فضای جدیدی باز شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تاکید دولت رشد فعالیت بخش خصوصی است و دولت درصدد کمک به صنایع و ایجاد ارتباط مناسب بین تولیدکنندگان و کارآفرینان است.

سیف با بیان اینکه ایتالیا و فرانسه کشور ایران را نه به عنوان صرفا مصرف کننده بلکه به عنوان کشوری که ظرفیت تولیدی زیادی دارد می شناسند، افزود: آنها بازار مصرف ۴۰۰ میلیون نفری منطقه را هدف گذاری کرده اند و اشتیاق زیادی برای ارتباط با ایران دارند.

وی گفت: در مجموع بانک های فرانسوی و ایتالیایی بهتر از انتظار ما جلو آمدند و روابط ما درحال تنظیم شدن است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: بانک‌های ایتالیایی و فرانسوی خیلی علاقه مندند که در ایران دفتر نمایندگی بزنند و حتما موارد زیادی در این باره پیشنهاد خواهد شد. سیف افزود: البته ایجاد شعبه این بانک‌ها در ایران نیز درحال بررسی در دو کشور است.

وی با بیان اینکه در روز اول اجرای برجام برای اینکه جابه‌جایی منابع را آزمایش کنیم ۱۴ دستور مختلف دادیم، گفت: بلافاصله پنج شش دستور جابه‌جایی منابع ما انجام شد و هفت - هشت دستور دیگر سئوالاتی داشتند که پاسخ داده شد. سیف افزود: اخیرا دستور جابه‌جایی که به ژاپن داده شد نیز اجرا شد و منابع ما می تواند جابه‌جا بشود.

وی از مذاکره با موسسه بیمه صادراتی هرمس آلمان برای تعیین تکلیف بدهی‌های بانک‌های ایرانی خبر داد و گفت: همچنین با بیمه های صادراتی کشورهای اتریش و انگلیس نیز در این باره باوجود آنکه بدهی های بانک‌های ما خیلی زیاد نیست، مذاکره صورت گرفته است.