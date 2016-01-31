نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دویست و سی دومین جلسه شورا بررسی «لایحه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک» در دستور کار قرار گرفت.

احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در تشریح این لایحه گفت: در این موضوع شهرداری کار خوبی که انجام داده این بوده که طرح را به صورت روزانه تفکیک کرده تا موجب کاهش تقاضا برای ورود به محدوده طرح ترافیک باشد.

وی ادامه داد: بر این مبنا متقاضاین طرح در سه دسته تقسیم بندی می شود که عبارتند از یکی متقاضیان ۹۰ روزه ، ۱۹۰ روزه و ۲۹۰ روزه که همان طرح سالیانه است. البته طرح های روزانه و هفتگی نیز به قوت خود باقی هستند.

دنیامالی افزود: ما با این کار حق انتخاب را به مردم داده ایم تا آنها بر اساس میزان روزهایی که نیاز به ورود به محدوده دارند اقدام به پرداخت عوارض کنند.

وی افزود: در ماده واحده این لایحه ذکر شده که عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک و طرح اظطرار و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده های فوق از طریق به کار گیری امکانات و تجهیزات لازم ، به شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران ) اجازه داده می شود نسبت به اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک از متقاضیان اقدام شود.

بر ایاس این گزارش، به موجب تبصره یک این لایحه متقاضیان دریافت مجوز سالیانه موظفند هم زمان با ارایه درخواست نسبت به انتخاب روزهای مورد نظر جهت ورود به محدوده طرح ترافیک اقدام نمایند.

در ادامه جلسه تعرفه عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در چند بخش با رای اعضای شورا تعیین شد.

بر این اساس نرخ عوارض سالانه در مورد تقاضاهای از یک تا نود روز عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه در تعداد روزهای درخواستی در ضریب پیشنهادی که در این مورد ضر یب ۱.۶ پیشنهاد شد که با رای موافق اعضا به تصویب رسید.

برای تقاضاهای از یک تا صدو نود روز نیز پیشنهاد ضریب ۱.۸ داده شد که اعضا این پیشنهاد را نیز به تصویب رساندند.

در خصوص تقاضاهای از یک تا دویست و نود روز و بالاتر نیز ضریب ۲ به تصویب اعضا رسید.

در ادامه بررسی این لایحه بهای عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک به صورت روزانه و هفتگی نیز بررسی شد که به موجب آن در طرح روزانه بدون محدودیت زمانی بهای ۳۱ هزار تومان و از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ بهای ۲۳ هزار تومان و از ساعت ۱۴ تا ۱۸ بهای ۱۵ هزار تومان پیشنهاد شد که این موارد نیز به تصویب اعضای شورا رسید. برای طرح هفتگی نیز نرخ یکصد هزار تومان با رای موافق اعضا تعیین شد.

لازم به ذکر است به مبالغ فوق ۲۰ درصد در راستای توسعه حمل و نقل ریلی افزوده خواهد شد.