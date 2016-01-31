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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۵۲

رایزنی رئیس جمهوری مصر با دبیر کل سازمان ملل

رایزنی رئیس جمهوری مصر با دبیر کل سازمان ملل

منابع مصری از رایزنی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری این کشور در «آدیس آبابا» با دبیر کل سازمان ملل و محورهای دیدار وی با «بان کی مون»خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اندکی پیش از ترک آدیس آبابا محل برگزاری نشست اتحادیه آفریقا با «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل دیدار کرد.

بان کی مون در این دیدار به رئیس جمهوری مصر به دلیل برگزاری انتخابات مجلس و تشکیل مجلس نمایندگان جدید به السیسی تبریک گفت.

همچنین در همین راستا بان کی مون از تلاش های مقامات سیاسی مصر و نقش سازنده شان در ایجاد ثبات در این کشور تمجید کرد.

شایان ذکر است بیست و ششمین نشست سران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا از صبح شنبه در محل مقر این سازمان در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی با حضور رؤسا و مقامات عالیرتبه کشورهای عضو آغاز شده است.

کد مطلب 3038463

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