امکان خرید آثار هنری نداریم/ اعزام برگزیدگان هنر به خارج

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در اولین نشست خبری خود که امروز یکشنبه ۱۱ بهمن ماه برگزار شد میزبان خبرنگاران بود و درباره سیاست ها و برنامه های این مجموعه سخن گفت.

وی با یادی از مدیران قبلی خانه هنرمندان گفت: برخلاف اخلاق مرسوم مدیران جدید که تمامی فعالیت های مدیران قبلی را نقد می کنند این موضوع درباره مدیران قبلی خانه هنرمندان سخن نابجایی خواهد بود چرا که آقایان غریب پور و سرسنگی در جهت رشد و ارتقای خانه هنرمندان بسیار تلاش کرده اند و سعی من و همکارانم نیز این است که بر این رشد بیفزاییم.

مدیرعامل خانه هنرمندان با تاکید بر اینکه این مجموعه، خانه همه هنرمندان است بیان کرد: همه هنرمندانی که عشق و علاقه به فرهنگ، سنن و هنرهای ایرانی دارند جایشان در خانه هنرمندان است.

وی افزود: هنرمندان به صورت تخصصی در انجمن هایشان فعال خواهند بود و از امکانات و ارتباطات خانه هنرمندان نیز بهره مند می شوند.

رجبی معمار بیان کرد: ما از همه خانه ها و انجمن های هنری خانه هنرمندان خواسته ایم که برای سال ۹۵ انتظارات خود را بیان کنند و اولویت ما این است که خانه هنرمندان بر اساس مقدوراتش امکانات لازم را در اختیار هنرمندان انجمن های تخصصی قرار دهد و با مشورت شورای عالی خانه هنرمندان سایر ظرفیت های این مجموعه با اولویت بندی در اختیار بخش های هنری کشور قرار گیرد.

وی از توجه جدی خانه هنرمندان به برگزاری هسته های هنری استان های مختلف کشور سخن گفت و افزود: علاوه بر میزبانی هسته های فرهنگی و هنری استان های مختلف کشور توسعه تعاملات فرهنگی هنری را با سایر کشورهای دنیا در نظر داریم که در قالب برگزاری هفته هنر انجام خواهد شد و تصمیم داریم با اعزام برگزیدگان هنر ایران به کشورهای مختلف آثارشان را به نمایش بگذاریم و همچنین میزبان هنرمندان مختلف سراسر دنیا برای نمایش آثارشان در ایران باشیم.

مدیرعامل خانه هنرمندان افزود: این فعالیت ها کمابیش در گذشته انجام شده است اما با گشایشی که در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ما صورت گرفته است این تعاملات در زمینه فرهنگی نیز افزایش می یابد که در این زمینه کشورهای همسایه، منطقه خاورمیانه و کشورهای دارای سابقه تمدنی در اولویت قرار دارد.

رجبی معمار از امکان حضور پیشکسوتان هنری در این مجموعه خبر داد و گفت: به منظور بهره مندی جوانان از حضور هنرمندان پیشکسوت می توان ساعاتی را در طول هفته برای این دیدارها مشخص کنیم که این برنامه در سال ۹۵ به صورت جدی تر دنبال می شود.

وی تاکید کرد: خانه هنرمندان هیچ برنامه ای را که سایر انجمن های هنری توانایی انجام آن را دارند برعهده نخواهد گرفت و موازی کاری با انجمن های هنری نخواهیم داشت.

مدیرعامل خانه هنرمندان با اشاره به تماشاخانه ایرانشهر و برنامه های آن یادآور شد: ما همان توجهی را که به آثار پژوهشی و اجرا شده در بخش تئاتر صورت گرفته در سایر هنرها نیز دنبال می کنیم. گله هایی را در زمینه تخصیص ظرفیت های بخش نمایشی داشته ایم که تصمیم داریم این توجه را نسبت به هنرمندان جوان دیگر رشته ها نیز داشته باشیم اما شیوه حضور همه هنرمندان و ارائه آثارشان در گالری ها باید از طریق انجمن های تخصصی آنها پیگیری شود چرا که برخی مراجعان ما هنرمندان مبتدی هستند که نمی توانیم پاسخگوی آنها باشیم.

رجبی معمار با اشاره به بخش انتشارات خانه هنرمندان بیان کرد: در بخش انتشارات تغییراتی را خواهیم داشت و دو نشریه تخصصی را در نظر داریم منتشر کنیم که مراحل نهایی مجوز گرفتن را طی می کنند.

وی گفت: این دو نشریه با عنوان فصلنامه علمی- پژوهشی «نامه هنر» و ماهنامه «شیوه» در فصل بهار منتشر می شوند که به همه موضوعات هنری می پردازند و در زمینه انتشار کتاب هم سعی داریم کتب تخصصی و مرجع را منتشر کنیم و آثاری که سایر مراکز هنری به آن توجه دارند در بخش انتشارات مورد نظر ما نیست.

رجبی معمار از فعالیت سینما تک خانه هنرمندان با آثاری در ژانرهای مختلف خبر داد و تصریح کرد: این بخش را با حضور چهره های هنری و با توجه به ژانرهای مختلف فعال خواهیم کرد.

مدیرعامل خانه هنرمندان در بخش دیگری از سخنانش به همکاری این مجموعه با جشنواره های مختلف فجر اشاره کرد و گفت: امسال خانه هنرمندان با جشنواره های فجر تئاتر، فیلم، هنرهای تجسمی، شعر و موسیقی همکاری دارد که برگزاری نمایشگاه عکس تئاتر فجر، نمایش فیلم های برتر جشنواره فیلم فجر و نمایش مجموعه عکس های منتخب انقلاب اسلامی در گالری های خانه هنرمندان از این جمله است. همچنین دو نشست تخصصی در زمینه موسیقی و هنرهای تجسمی با عنوان هنر انقلاب برگزار می شود.

وی همچنین از نمایش فیلم های برتر سینما حقیقت در این مجموعه خبر داد و افزود: از فردا بخش نمایش آثار برتر سینما حقیقت را آغاز خواهیم کرد و تلاش می کنیم از سال آینده جشنواره های فجر حضور پررنگ تری را در خانه هنرمندان داشته باشند و امکانات تخصصی بیشتری را برایشان فراهم کنیم چرا که خانه هنرمندان باید جایگاهی برای عرضه همه آثار جشنواره های فجر باشد.

ادامه این نشست به پرسش و پاسخ خبرنگاران اختصاص یافت که رجبی معمار در پاسخ به سوالی با موضوع بودجه خانه هنرمندان توضیح داد: این مجموعه از مراکز مختلفی حمایت مالی دریافت می کند از جمله شهرداری تهران و تلاش ما این است که این همکاری ها همچنان وجود داشته باشد. اکنون نیز همکاری ما با شهرداری تهران در این زمینه وسیع تر شده است.

وی درباره دریافت هزینه های میلیونی خانه هنرمندان بابت اجاره سالن ها و گالری ها پاسخ داد: مجموعه خانه هنرمندان هزینه های خاص خود را دارد و با وجود دریافت کمک هایی از سوی مراکز مختلف هزینه هایش بسیار است و کفایت نمی کند به همین دلیل باید بخشی از هزینه های خود را از محل اجاره سالن ها و گالری ها تامین کند البته طبق گزارشی که دریافت کرده ام هزینه گالری های ما بسیار پائین تر از گالری های دیگر تهران است.

رجبی معمار ابراز امیدواری کرد با همکاری شهرداری تهران و وزارت ارشاد بتوان امکانی فراهم کرد تا سال آینده منابع مالی بیشتری دریافت شود.

مدیرعامل خانه هنرمندان تاکید کرد: در حال حاضر امکانی برای ارائه رایگان گالری ها به هنرمندان را نداریم و خواهشم از هنرمندان این است که در این زمینه ملاحظه کنند.

وی ابراز امیدواری کرد در صورت گشایش اعتبار بیشتر برای تامین بودجه ها از سال آینده این هزینه ها تقلیل یابد و همین مقدار اندک را هم هنرمندان مشارکت نداشته باشند.

رجبی معمار درباره اختصاص بیلبوردهای خانه هنرمندان برای تبلیغات تجاری بیان کرد: خانه هنرمندان برای برخی برنامه ها مثل برنامه «۱۰ روز با عکاسان» کل فضای این مجموعه را در اختیارشان گذاشت و آنها هم برای تامین هزینه هایشان از اسپانسر استفاده کرده و بیلبوردهای حیاط خانه هنرمندان را در اختیار تبلیغات تجاری اسپانسرها گذاشتند اما برای رویدادهای نمایشی به طور معمول یک یا دو تابلو برای تبلیغات هنری در اختیارشان قرار می گیرد و اگر بتوانیم وضعیت منابع مالی خود را ارتقا دهیم که نیازی به دریافت وجه از گروه های هنری نباشد آن گاه تبلیغات حیاط خانه هنرمندان نیز در اختیار تبلیغات تجاری نخواهد بود.

رجبی معمار درباره سالن ایرانشهر هم توضیح داد: این سالن گاهی در اختیار جوانانی که از سوی استادان هنری تایید شده و مستعد هستند قرار گرفته است.

وی درباره کیفیت گالری ها و امکان حضور همه هنرمندان متقاضی برای نمایش آثارشان یادآور شد: گالری ها باید از نظر کیفیت نور و ریل ها ارتقا یابند که نیاز به سرمایه گذاری و هزینه بسیار دارد. با این حال این گالری ها نیز گاهی در اختیار جوانان مورد تایید استادان هنری نیز قرار گرفته است ولی در مجموع ما با مشکل همزمانی نمایشگاههای مختلف روبرو هستیم و از سوی دیگر نیازهای مالی ما نیز امسال جدی تر شده است و لازم است منابعی را برای تامین این هزینه ها ایجاد کنیم که دریافت وجه بابت اجاره گالری ها به همین منظور صورت می گیرد.

رجبی معمار در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در زمینه گنجینه آثار هنری خانه هنرمندان و اختصاص فضایی به آن که مدیر قبلی وعده داده بود توضیح داد: گنجینه آثار هنری برای خانه هنرمندان یک آرزو بوده است و به جز چند اثر هنری که برای چند مجموعه خریداری شده و روی دیوارها آویخته شده است گنجینه ای در کار نیست. بنابراین برای داشتن این گنجینه نیاز به یک سرمایه گذاری هنگفت برای خرید آثار هنری وجود دارد که این امکان در حال حاضر برای ما فراهم نیست چرا که با اقبال عمومی نسبت به خرید و فروش آثار هنری و افزایش غیر معقول قیمت این آثار برخی دچار توهم شده اند و بازار کاذبی را بوجود آورده است که بحث خرید آثار را برای خانه هنرمندان در این شرایط سخت کرده است. ما در شرایط کنونی و با این بودجه امکانی برای خرید آثار هنری نداریم.

مدیرعامل خانه هنرمندان درباره تسهیلات خانه هنرمندان برای مردم و امکان تماشای نمایش های سالن ایرانشهر بیان کرد: ظرفیت ما محدود است و آثار ارائه شده در این سالن نیز از جمله آثار برجسته تئاتر کشور است و هر کس توان مالی آن را دارد می تواند از این نمایش ها دیدن کند. برای ایجاد تسهیلات و فراهم کردن امکان دیدن نمایش ها برای همه علاقه مندان تئاتر باید نظیر استادیون شهید شیرودی را در کنار سالن ایرانشهر داشته باشیم که این امکان میسر نیست و ما نمی توانیم پاسخگوی همه علاقه مندان به تئاتر باشیم.

وی ادامه داد: بخش نمایشگاهی خانه هنرمندان بدون ورودیه میزبان علاقه مندان است اما بخش سینما و تئاتر نیازمند خرید بلیت است که البته برای دانشجویان تئاتر تسهیلاتی در نظر گرفته شده است ضمن اینکه ۲۰ درصد فروش این بلیت ها متعلق به خانه هنرمندان است.

رجبی معمار درباره برنامه های بخش بین الملل هم توضیح داد: باید از ظرفیت های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همچنین وزارت امورخارجه استفاده کنیم که در این زمینه کشورهای منطقه و کشورهای دارای سابقه تمدنی در اولویت هستند.

وی افزود: تاکنون در این زمینه آنقدر کم کاری شده است که هرچه گروه های هنری خارجی وارد کشور شوند و گروههای ایرانی به خارج از کشور اعزام شوند باز هم موازی کاری صورت نمی گیرداما نکته مهم هماهنگی ما با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امورخارجه است.

مدیرعامل خانه هنرمندان بیان کرد: تاکنون کشورهای کره جنوبی، سوئیس، ترکیه و ارمنستان برای این منظور ابراز علاقه کرده اند و ما هم به قصد توسعه برنامه های بخش بین الملل به این بخش توجه بیشتری خواهیم داشت و با تمام مراکز فرهنگی و هنری کشور نیز تعامل جدی خواهیم داشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه خانه هنرمندان در زمینه اجرای موسیقی گفت: یکی از خانه های هنری این مجموعه، خانه موسیقی است بنابراین اجرای موسیقی داشته و داریم اما نگاه ما با نگاه رسانه ملی که ملاحظات خاص خود را دارد متفاوت است.

رجبی معمار همچنین درباره گسترش فضای خانه هنرمندان نیز بیان کرد: با شهردار تهران رایزنی کرده ایم و در صورت امکان کل فضای پارک را در اختیار خانه هنرمندان قرار دهد چرا که بخشی از مجموعه های این پارک تناسبی با خانه هنرمندان ندارد. همچنین از ارتش جمهوری اسلامی هم درخواست می کنیم که مابقی فضای پارک را در حدود ۲ یا ۳ هزار متر در قسمت شمال شرق پارک در اختیار خانه هنرمندان قرار دهد تا بتوانیم یک مجتمع هنری سینمایی، تئاتری و همراه کتابخانه تخصصی هنری ایجاد کنیم و ظرفیت جدیدی را در اختیار فضای نمایشی و کتابخانه کشور قرار دهیم.

وی از هنرمندان خواست که گله گذاری ها را کم کنند و قدر فضای هنری موجود را بدانند چرا که به هر حال امکانات تناسبی با جمعیت ما ندارد.

رجبی معمار در بخش دیگری از سخنانش از برگزاری مراسم یادبود درگذشتگان هنری خبر داد و گفت: برای تکریم درگذشتگان به رسم سنت نیک قدیمی مراسم یادبودی را برای درگذشتگان سال ۹۴ در نیمه دوم اسفندماه سال جاری خواهیم داشت که با عنوان «آئین چراغ خاموشی نیست» برگزار می شود. همچنین ستاد عکس به همراه زندگینامه این هنرمندان که حدود ۱۴۰ نفر هستند منتشر خواهیم کرد.

وی درباره تامین بودجه خانه هنرمندان هم توضیح داد: قرار است جلسه ای را با کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر داشته باشیم که ما برآوردهای هزینه های خود را مشخص کرده ایم و در اختیار حامیان خانه هنرمندان قرار خواهیم داد.

رجبی معمار درباره ایجاد شعبات خانه هنرمندان هم تصریح کرد: در این زمینه در حال بررسی هستیم که آیا با وجود شعبات خانه های تئائر، سینما و انجمن های هنری در سراسر کشور آیا نیازی به داشتن شعبات خانه هنرمندان هست یا خیر، با این حال شورای عالی خانه هنرمندان باید در این زمینه تصمیم بگیرد.

مدیرعامل خانه هنرمندان افزود: البته برخی استانها از جمله قم برای داشتن شعبه خانه هنرمندان ابراز علاقه کرده اند اما چون نیازمند ملاحظات قانونی است باید شورای عالی خانه هنرمندان در این زمینه تصمیم بگیرد.

پایان بخش این نشست نیز سوال دیگری درباره اهمیت گنجینه هنری خانه هنرمندان بود که رجبی معمار درباره آن توضیح داد: ما مشکل فضا برای داشتن چنین گنجینه ای داریم اگر چه برخی پیشنهاد داده اند یکی از گالری ها را به این منظور اختصاص دهیم اما با این کار عملا یکی از فضاهای نمایشگاهی را از دست می دهیم بنابراین این برنامه نیازمند مطالعه بیشتر و هزینه بسیار است اما تا زمان مصاحبه بعدی حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد تا آثارمان را در فضای متناسبی نگهداری کنیم.