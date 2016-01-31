۴ سد آماده افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سدهای تالوار در استان زنجان، سد سیمره (هینی مینی) در استان ایلام، سد سراب گیلان غرب (دایک گیلان غرب) و سد تنگ حمام (شهدای گمنام) در قصر شیرین استان کرمانشاه برای افتتاح در دهه فجر امسال آماده شده اند که قابلیت تنظیم سالانه یک میلیارد و ۲۹۹ میلیارد مترمکعب خواهد داشت.

۶ آب‌شیرین کن در شهرهای ساحلی کشور به بهر‌ه‌برداری می رسد که ۴ واحد از این تاسیسات توسط بخش خصوصی با ۶۲.۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری احداث شده است.

همچنین تعداد ۲۰ طرح آبرسانی به ارزش ۵۱۰ میلیارد رسیال به بهره‌برداری می رسد که شامل ۹ ایستگاه پمپاژ و ۱۰۸ حلقه چاه به ظرفیت ۲۳۶۵ لیتر در ثانیه خواهد بود. ۳۵۲ کیلومتر خط انتقال با ظرفیت ۵۷۲۶ لیتر در ثانیه در این ایام به بهره‌برداری خواهد رسید.

بهره‌برداری از ۷ تصفیه‌خانه فاضلاب و چندین طرح جمع‌آوری فاضلاب در کشور نیز از دیگر طرح ها خواهد بود. این تصفیه‌خانه‌ها در شهرهای شیراز، کاشان، اردبیل، قم، مشهد، شهرهای لرستان، رزن، رشت، هشتگرد، قره‌ضیا، سریش‌آیباد، بانه، اصفهان و نیشابور خواهد بود.

تعداد ۴۴۱ روستا با جمعیت ۱۸۸ هزار نفر به‌ صورت مجتمع‌های آبرسانی با اعتبار ۸۶۷ میلیارد ریال و نیز ۱۶۱ روستا به‌ صورت تک‌روستایی با جمعیت حدود ۹۸ هزار نفر با اعتبار ۶۹۵ میلیارد ریال از آب شرب برخوردار خواهند شد. از سویی، تعداد ۱۳ شبکه آبیاری و زهکشی با مساحت پوشش ۲۳ هزار هکتار به ارزش ۲۹۷ میلیارد تومان نیز در این ایام به بهره‌برداری خواهد رسید.