تجدید میثاق کارمندان بسیجی سیستان و بلوچستان با شهدای گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اقامه نماز ظهر و عصر امروز که با حضور بسیجیان کارمند در همایش بزرگ بسیجیان در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شده بود، افراد شرکت کننده در این همایش بر سر بالین دو شهید دفن شده در این دانشگاه حاضر شده و با آرمان های شهدای میثاق دوباره ای بستند.

رئیس سازمان بسیج کارمندان کشور در این مراسم نمادین اظهار داشت: سيره شهدا نقش اساسی در پيشبرد و حفظ انقلاب دارد و باید همواره راه این عزیران سرلوحه رفتاری مدیران و کارمندان به منظور خدمت رسانی مطلوب تر به مردم این وارثان انقلاب اسلامی ایران باشد.

سردار محمد امیرخانی افزود: هدف از اين ديدار تجديد بيعت با آرمان‌های شهدا و ارج نهادن به مقام شامخ شهدای والا مقام است، امروز شهيدان حق بزرگی بر گردن ما دارند و ما باید همواره این حق را ادا کنیم.

وی با تاکیدهای مکرر امام(ره) و رهبری معظم انقلاب مبنی بر زنده نگه داشتن یاد شهیدان، بیان کرد: اگر مسئولان نظام در راستای تحقق فرمايشات مقام معظم رهبری گام بردارند؛ فرهنگ ايثار و شهادت مفهوم ارزنده‌ای پيدا می كند، بنابراين اتخاذ روش مناسب برای زنده نگه داشت یاد شهدای در شرایط کنونی جامعه امری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین در ادامه این مراسم به همت پایگاه مقاومت بسیج دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از تعدادی از خانواده شهدای این دانشگاه تقدیر به عمل آمد.