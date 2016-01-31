به گزارش خبرنگار مهر، کاظم محمدی اقدم ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سالانه از ۸۰ میلیون متر مکعب آب تولید شده در آذربایجان غربی ۵۸ میلیون متر مکعب به مصرف می‌رسد، افزود: ۲۲ میلیون متر مکعب به علت‌های مختلف از جمله فرسودگی شبکه، سرریز مخازن، انشعاب‌های غیرمجاز و هدر رفت های نامریی به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه میزان هدر رفت آب در بخش روستایی کشور بیش از ۳۰ درصد است که این رقم در آذربایجان غربی ۲۸.۲۸ درصد برآورد می‌شود عنوان کرد: در حال حاضر سالانه برای استفاده آب شرب روستاییان در آذربایجان غربی ۸۰ میلیون متر مکعب آب از یک هزار و ۴۶۴ منشأ تأمین آب تولید می‌شود.

محمدی اقدم با بیان اینکه از این میزان آب تولیدی حدود ۷۱ درصد آن به مصرف می‌رسد، اظهارداشت: شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی از ۷۲۹ حلقه چاه، ۷۰۱ دهنه چشمه و ۳۲ رشته قنات آب مورد نیاز روستاییان را تأمین می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون ۸۲.۱ درصد از جمعیت روستایی استان تحت پوشش این شرکت قرار دارد، گفت: در زمان حاضر ۸۱.۴۳ درصد از جمعیت روستایی استان از آب شرب سالم بهره مند هستند که این میزان در میانگین کشوری ۷۴.۹ درصد است.

محمدی اقدم با اعلام اینکه در حال حاضر ۲۵۲ هزار مشترک در حوزه آب و دو هزار و ۵۴۴ مشترک در حوزه فاضلاب از خدمات شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی بهره مند هستند، افزود: آذربایجان غربی دو هزار و ۸۳۹ روستا دارد که از این تعداد دو هزار و ۲۰۰ روستا بالای ۲۰ خانوار بوده و افزون بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر در آن‌ها زندگی می‌کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی در ادامه از برداری از ۱۶ پروژه آبرسانی روستایی در آذربایجان غربی همزمان با ایام الله دهه فجر خبر داد و یاد آور شد: با بهره بردرای از این پروژه‌ها یک هزار و ۱۷۲ خانوار روستایی با چهار هزار و ۹۸۲ نفرجمعیت از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد.

وی اعتبار هزینه شده برای آماده سازی این پروژه‌ها را ۶۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون ریال اعلام و اظهارداشت: از این تعداد پروژه آماده بهره برداری، پنج پروژه درشهرستان ارومیه و پنج پروژه نیز در شهرستان شاهین دژ به بهره برداری خواهند رسید.

محمدی اقدم گفت: عملیات اجرایی سه پروژه آبرسانی روستایی درشهرستان های مهاباد، بوکان و اشنویه نیز به اتمام رسیده که همزمان با سی و هفتمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی افتتاح و بهره برداری از آنها آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی افزود: در اجرای این پروژه‌ها ۷۶ كیلومتر لوله گذاری، ۹۱۰ متر مكعب مخزن ذخیره آب و ۲۳ مورد چشمه بازسازی و بهینه سازی شده است.