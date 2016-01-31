چهار آزادکار ایران به فینال رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۱۰ کشتی گیر حضور دارند حسن رحیمی در دور نخست با نتیجه ۱۲ بر ۲ جین استیکر از فرانسه را شکست داد، در همین وزن ایمان صادقی در دور اول با نتیجه ۱۲ بر ۲ اردن بایامبادورج از مغولستان را مغلوب کرد.

رحیمی و صادقی در دور دوم به مصاف هم رفتند که رحیمی با نتیجه ۴ بر صفر (ضربه فنی) از سد صادقی گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. رحیمی در این مرحله مقابل گئورگی ریوازیشولی از گرجستان به پیروزی رسید و به دیدار فینال رفت.

ایمان صادقی هم در این وزن راهی مرحله شانس مجد شد که در این مرحله ابتدا به مصاف استیکر فرانسه می رود و در صورت پیروزی برای کسب مدال برنز با ریوازیشولی از گرجستان مسابقه می‌دهد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۱۳ نفر حضور دارند، سید احمد محمدی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر ماتیوس ساوولا از فنلاند را مغلوب کرد و در دور دوم نیز با همین نتیجه بالاژ کالمان از مجارستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدی در این مرحله نیز با شکست ۵ بر ۳ عظمت نوریکایف کشتی گیر مطرح بلاروسی به دیدار فینال راه یافت. حریف وی در این دیدار آوتاندل کنتچادزه از گرجستان است.

در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۱۵ کشتی گیر به روی باسکول رفتند، علیرضا کریمی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر آدام عبدالوهابوف از روسیه را مغلوب کرد وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر اراکلی متسیتوری از گرجستان را از پیش رو برداشت، وی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۲ بر یک الکساندر هوشتین از بلاروس را شکست داد. وی در دیدار فینال به مصاف استفان ورب از مجارستان می رود.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۲ کشتی گیر حضور دارند کمیل قاسمی در دور اول با نتیجه ۳ بر ۲ از سد ترول دلاگنف دارنده مدال برنز جهان از آمریکا گذشت وی در دور بعد نیز زوریکو اورتاشویلی از گرجستان را با نتیجه ۶ بر صفر مغلوب کرد، قاسمی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۱ بر ۲ دانیل لیگتی از مجارستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت.

در همین وزن عباس طحان در دور اول با نتیجه ۹ بر یک الکسی نیکولایف از بلاروس را شکست داد اما در دور دوم با نتیجه ۵ بر یک مغلوب دانیل لیگتی از مجارستان شد و از دور رقابت ها کنار رفت.